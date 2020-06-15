經11年馴化　潮州果農潘連進成功種出全年都可生產的「翡翠芒果」

▲屏東縣潮州鎮果農潘連進（右）成功種出「翡翠芒果」，左是農糧署南區分署長姚志旺。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮果農潘連進經11年研發馴化來自泰國的新品種，取名為「翡翠芒果」，從綠肉吃到黃肉，生吃清爽脆甜，熟吃帶有蜂蜜龍眼味，可全年生產，預料未來是「芒果界的綠鑽石」。

潘連進的農場已種有土芒果、愛文芒果、蜜雪、金煌等品種，最近成功上市的翡翠芒果來頭可真不小，它是泰國品種，引進台灣後靠著他多年的經驗，剪枝修葉，加上肥培管理，終於馴化成功，今年穩定生產。

潘連進說，翡翠芒果很特別，果皮在綠色時即可鮮食，削皮後果肉脆甜有口感，如果要延長風味及貯藏期，則可冷藏慢慢後熟，果肉漸黃，甜度漸漸提昇，全熟後果肉不軟化，香氣十足，有蜂蜜龍眼味。

他形容像吃牛排一樣，有人喜歡6分熟、8分熟和全熟，他可以依消費者喜愛程度提供不同熟度「翡翠芒果」。

潘連進種了2公頃多全台唯一的翡翠芒果，目前可收成有5分地，可控制產期到全年生產；從1月份就陸續採收，最近產量比較高。他說，為突顯不同品種特殊性，翡翠芒果的推出，可以顛覆芒果的想像，夏天吃脆，秋天吃甜，一顆芒果兩種口味，由於含水率低，切食不沾水，鮮綠外表，脆甜口感，將是未來芒果之星。

►「珂潤潤浸保濕洗顏慕斯」

►二手票券豐富你的生活