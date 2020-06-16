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小三想分手…人夫強索10萬元「對你好的代價」　痛毆並性侵她

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▲桃園市劉姓男子3年前謊稱單身與不知情女子交往，後來女子查出劉為人夫後要分手，被劉男開車載至摩鐵毆打性侵，還要求10萬元做為「對她好的代價」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市劉姓男子3年前謊稱單身與不知情女子交往，後來女子查出劉為人夫後要分手，被劉男開車載至摩鐵毆打性侵，還要求10萬元做為「對她好的代價」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市已婚劉姓男子2017年謊稱自己還是單身與一名不知情女子交往，女子後來驚覺成了小三，決心與劉男分手斷乾淨，劉男心有不甘佯稱要與女子談分手事宜開車載女子至摩鐵，劉竟要求女子簽下50張本票與強索10萬元當分手費作為「對妳好的代價」，還以腳痛踹女子胸口成傷，事後還硬上性侵得逞；桃園地院審理後依強制性交罪嫌判處劉男3年8月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，劉姓男子於2017年與女子交往，交往之初劉男辯稱自己是單身，騙取女子好感與其交往，同年11月女子發覺劉男已婚身分，驚覺自己成了小三堅持要分手斷乾淨，劉男不滿被女子分手，佯稱討論分手與之前簽下的本票事宜，開車載女子至桃園市某摩鐵談判，途中還在車上打女子耳光，一進摩鐵房間內，喝令女子下跪，劉男怒氣之下還以腳踹女子胸口好幾下。

女子擔心遭到不測未敢反抗，劉男後來索性將女子強拉上床，脫去其衣褲性侵得逞，女子事後到醫院驗傷提告。

劉男在地院審理時坦承曾毆打女子耳光、逼迫下跪，並以腳踹其胸口，但矢口否認有強制性交行為，辯稱踢完女子後自己就氣消了，還用毛巾幫女子擦拭傷口處，後來彼此聊天有氣氛就發生了關係，2人是你情我願的。

女子則怒指，她與劉男認識很久，發現劉男已婚身分後要求分手，劉男則要求要給他10萬元，還說簽下本票是作為以前2人在一起，「對妳好的代價」，後來約出來談簽本票一事，一上車就遭劉巴頭與拉扯頭髮，車上擺了1把西瓜刀，到汽車旅館被逼迫下跪、狠踹胸口，最後更被拉到床上壓著性侵，因為當時人很不舒服無力反抗，後來才在同事建議下到醫院驗傷提告。

地院法官查出，劉男事後竟還傳訊息給女子：「皮肉痛，你會痊癒、今天的事我很抱歉」等語，劉男的舉動確已造成女子受創，性交也非出其意願；法官審酌，劉男與女子為前男女朋友，但劉男明知已婚身分、女友已決議分手，仍以暴力強逼對方性交，犯後矢口否認，審結依強制性交罪判處劉男有期徒刑3年8月，但還可上訴。

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