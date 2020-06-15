陳冠廷案燒出放話文化　柯文哲怒了：管不了底下還當什麼首長？

記者楊亞璇／台北報導

民進黨立委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷，遭爆料對外零發言、不用輪值晨會，還有專屬辦公室，享有市府特權，事發後陳冠廷隨即請辭，但柯市府放話文化引發質疑。對此，台北市長柯文哲15日在議會答稱，放話文化的確是壞文化，認為所有單位應該有紀律，「以後首長自己要負責，你當首長管不了底下，那你當什麼首長？」

▲柯文哲出席台北市議會市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲15日赴議會接受市政總質詢，社民黨苗博雅詢問，陳冠廷服務期間表現？柯文哲表示，很好、優秀。苗博雅認為，他是數一數二優秀，但是他離開北市府，因為有六個單位在新聞放話圍剿，包括市府幕僚、媒體事務組成員、內部同仁、市府人員、政風幕僚、不具名教育局員工，六個單位圍剿他？柯文哲說，他當時有看過，他在想可能記者去每個地方是東問西問，湊起來。

苗博雅虧說，市長你157太聰明了，這是職場霸凌吧，怎麼會一個優秀副發言人，有這麼多人跳出來跟記者匿名放話？而且公務員服務法第四條第二項，公務員未得長官許可，不得以私人或代表機關名義，任意發表有關職務之談話，市長有沒有調查？

柯文哲坦言，過去他對這種事情都不太在意，因為他認為公開透明，不怕人家講，但放話文化的確是壞文化，「所有單位從今天開始，要開始有紀律」。至於是否下令徹查？柯表示，「記者也不會跟你講是誰，一般都查不太出來」，但市長要清楚表達態度，放話文化是壞習慣。

柯文哲強調，以後說哪個單位，首長要出來處理，自己要出來解釋，你說不具名的教育局官員，那就教育局，「以後首長自己要負責，你當首長管不了底下，那你當什麼首長？」以後哪個單位出事，哪個首長自己出來處理。

苗博雅提醒，柯文哲有很大志向野心，要去組黨她也尊重，不可以影響市府內部，不能因為黨內紛爭，造成優秀人才被圍剿、放話，最後黯然離開，這已經影響到市政，黨務不能影響市府，之前優秀攝影幕僚離職，她尊重柯文哲的處理，沒有說話，但是看到陳冠廷都遇到這種遭遇，「我真的看不下去」，這個放話文化不是說今天在備詢台上說要處理，大家自然會處理，如果沒有嚴正態度出來，讓放話的人得到後果，亂象會持續下去。

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