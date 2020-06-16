柯文哲打陳時中有背後戰略？　林飛帆提出民眾黨關鍵問題

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

在罷韓通過之後，台北市長柯文哲與其夫人砲火瞄準衛福部長陳時中，被認為有其背後有政治戰略目的。對此，民進黨副秘書長林飛帆16日提出民眾黨的關鍵問題，在於他們核心精神、理念價值是什麼？

林飛帆表示，他不太想評論柯文哲打陳時中一事，陳時中的表現在這次防疫大家都看得很清楚，台灣防疫是世界數一數二，成果沒有什麼好挑惕的，如果有刻意操作矛盾或見縫插針，未必對他們政黨發展有好處。

林飛帆說，從2018年到2020年，社會走向疫情過後，要思考台灣怎麼往前走的趨勢，大家未必喜歡這類吵吵鬧鬧，但也許這或許有收視率。

對於柯文哲在政黨的戰略上，林飛帆表示，他的戰略都有在關注，過去歷史上，民進黨跟柯文哲合作可以看到，從2014年到現在，大家會問那民眾黨核心精神、理念價值是什麼，這才是他們必須要回答的問題，這才是關鍵，「大家會問一下可以跟綠，一下跟藍合作，背後有一致的政治思路？」

▼台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）



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