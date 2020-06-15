中山堂遭爆8年圖利同一團體　柯文哲怒「我親自調查」

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員苗博雅15日指控，北市中山堂管理所一年200萬預算，都給特定團體，8年來用了市府1600萬元公務預算，且每筆收據拆成10萬以下，沒有任何公開評選、審議。對此，台北市長柯文哲表示，「我們送政風處，我自己親自調查好了」。

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

苗博雅指出，中山堂管理所近5年來編了1千萬的公務預算，去補助同一個團體辦活動，連辦8年了，一年辦4次，一次50萬，一共200萬，8年來1600萬的預算，沒有任何公開評選、審議、招標，全部都是中山堂管理所主任決定，一年200萬預算 ，分4次每次50萬給這個團體，辦完活動後開出來收據，每一筆都10萬元以下給中山堂。

苗博雅質疑，不是補助款名義，以機關名義辦採購，且沒有辦理採購法的驗收程序。文化局長蔡宗雄說，政風處在協助調查，並說「我們再了解一下」。柯文哲在旁碎念說，「阿你怎麼預算怎麼編的」。

苗博雅更質疑根本賤租市產，沒有公開招標，以3.1折優惠價出租中山塘場地給特定團體。財政局陳家蓁指出，去年有發現，請機關要改正。

苗博雅說，關於中山堂這單位，議員楊靜宇先前已經提過一個採購弊案，還有另一個採購案，連續7年同一個人標到，以及今天講的，每年200萬未經公開招標就給同一個團體辦活動，沒有看過哪一個藝文團體可以這麼爽，以及違反市有公用房地出租辦法，有沒有覺得怪怪的？蔡宗雄說，中山堂跟協會合辦，確實有規避，拆成小筆的問題，已經在做議處。

苗博雅說，這主任做太久，已經超過北市8年要輪調的制度，該主任做到今年第9年，要延任是柯文哲蓋的章。蔡宗雄表示，柯文哲有告訴他，今年一定要做輪調，去年有工程在進行，今年已經結束了。

苗博雅說，政風處調查指應落實職期輪調，避免久任，衍生風險弊端，這個人還要做到年底？蔡宗雄表示，下個會期前人事一定做處理，苗博雅直言「下個會期太久了，太久了，全北市8萬公務員只有他適合中山堂？」。柯文哲最後看不下去說，「這樣好了，我們送政風處，我自己親自調查好了，你剛剛採購那些問題，一次調查清楚。」

苗博雅要求一週內找人代理職務，柯文哲說，「這個下去馬上....我自己辦好了，這個人要看他去哪裡，代理簡單，問題塞在哪個位子要想想看」。

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