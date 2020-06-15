彰化鐵路高架化「2軌→4軌」經費增　林佳龍允提協助方案

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍今（15）日接見彰化地方首長及民代拜會，針對彰化市鐵路高架化將由2軌擴增為4軌，以增加鐵路運能，林佳龍及地方代表均表達支持。林佳龍也指示鐵道局及台鐵局，針對地方的需求研提協助方案。

彰化縣長王惠美、立法委員黃秀芳、陳秀寳、謝依鳯、以及彰化市長林世賢、多名縣議員，今日到交通部拜會交通部長林佳龍，爭取彰化縣交通建設。

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王惠美表示，盼中央可以儘速核定彰化市鐵路高架化，縣府支持軌道從2軌增為4軌，但彰化縣因此必須新增經費10餘億元，盼中央予以協助。立委黃秀芳也說，相較於台中、嘉義的鐵路高架化，彰化縣的經費負擔達22.26%，盼能協助彰化縣減少負擔。

對此，林佳龍表示，彰化是海線與山線的交會點，是西部鐵路的重要樞紐，鐵軌從2軌增為4軌可以增加鐵路運能，強化中部地區鐵道運輸效率。對於彰化縣府因此新增的經費，他也指示鐵道局、台鐵局研擬協助的方案。

▲彰化地方首長及民代今日到交通部拜會林佳龍，爭取彰化縣交通建設。（圖／交通部提供）

另外，林佳龍指示鐵道局，於海線地區尋找適當的土地，作為鐵路的維修調度廠，以增加彰化車站的腹地，增加高架化後的效益。在台中捷運延伸彰化建設部分，林佳龍也指示鐵道局加快審議速度，並請彰化縣府規劃彰化鐵道路網。

此外，縣府提出盼由交通部主政，邀請交通部觀光局、台鐵局、彰化縣府共同成立「扇形車庫暨其周邊國際旅遊亮點推動小組」，共同推動扇形車庫相關軟硬體計畫。

林佳龍表示，縣府有都市計畫手段，而台鐵局也有資產開發中心，火車站都在市中心土地寸土寸金，雙方可以積極溝通，並協助縣府規劃，共同開發土地，能讓雙方互蒙其利。

對於台61乙（美港公路）高架化的提案，立委陳秀寳指出，當初高架化要落墩的土地已經徵收完畢，但當初因地方意見不一而沒有高架化，但因此產生不少事故，盼能儘速高架化。公路總局初估高架化所需經費為15億元，林佳龍指示公路總局加速推動可行性研究，並辦理會勘。

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