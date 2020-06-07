醫師教你「以正信正念提升心靈正能量」

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

COVID-19影響了全球的生活，也增加了許多人的恐慌，6月7日慈濟線上精進日邀請到花蓮慈濟醫院能量醫學中心主任許瑞云、副主任鄭先安分享如何紓壓、放下壓力，以正信、正念提升心靈正能量。

鄭先安指出，2020年是人類歷史上一個很重要的一年，大家都感受到全球被新型冠狀病毒的威脅，一個小到電子顯微鏡才能看到的病毒卻影響到全人類的生活，許多人的社交行為被改變了，甚至感受到恐慌。這次疫情，我們也要思考如何維護生活環境。

鄭先安表示，當心穩定時，很多疾病都可以逆轉。地球上很多生物、生態都能共生，只要與他們和諧共生，能穩定身體的防禦功能、修復身體，如果我們常出現排他的心，身體會出現很多壓力，影響免疫系統產生過多反應，導致在微生物破壞時產生更大的影響。

▲▼6月7日慈濟線上精進日邀請到花蓮慈濟醫院能量醫學中心主任許瑞云(下圖)、副主任鄭先安(上圖)分享「以正信正念提升心靈正能量」

許瑞云指出，「萬法唯心」，從內在調整自己，身體就會自我修復。許瑞云以診間遇到免疫系統病人的狀況為例，例如常見的濕疹，醫師肉眼看到的是皮膚的問題，但看不見的是對方要求完美、自我批判的個性，因此在手的能量卡住，當他學會自我肯定、心情暢通後，傷口就好了。

另一位患者的腳傷花了半年才完全恢復，原來是從小經常被父母否定、對自己沒有自信、來自家庭的悲傷，這位患者腳部的傷口不斷就醫、用了很多藥仍無法痊癒，就快要放棄自己，直到來到能量醫學中心，才慢慢從內在調起，腳傷也恢復了。

一位小女孩有身體免疫力低的問題，吃了很多藥物、打了抗生素，甚至需要吃化療的藥物，最後住進隔離病房，等待骨髓移殖。來到花蓮慈濟醫院能量醫學中心診間，能量醫學中心同樣協助她釋放情緒，一年後，這位小女孩所有藥物治療都能停止了，而這位小女孩因為走過這段辛苦的求醫路，對病人感同身受，因此她發願行醫，目前已經從學士後中醫畢業。

許瑞云說明正念、正向思考的差別，當缺乏正念時，腦袋就會浮現許多自己想到的小故事，出現批判、情緒、煩惱的心。例如許多父母會擔心小孩出門後會發生什麼事、未來會如何…，其實我們只要專注在現在看到的、活在當下。

▼許瑞云現場教導減壓方式：維持正念、去除焦慮失眠。

許瑞云提及COVID-19在初期、4月連假前，許多人接觸了過多危言聳聽的訊息，導致開始有人擔心、囤積生活用品，其實只需要遵從政策，我們就能平安地度過疫情。

許瑞云現場教導減壓方式：「維持正念」提醒自己「我在這裡、我在現在」，當我們覺得很焦慮時，我們把心放在腳底，慢慢一步一步往前走幾步，專注在腳底，把心念往下帶，腦袋就可以比較輕鬆。去除「焦慮失眠」的方法，可把右手放在左手手肘、左手放上腹，眼睛閉上，感受身體、感受呼吸「吸氣！吐氣！」從頭部開始放鬆，到眉眼、下顎、肩頸…。當比較放鬆時，左右放手，重複做幾次之後，焦慮的狀態會比較舒緩。