慈濟六月精進日　專家線上教您身心靈環保提升免疫力

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

6月5日、8日分別是世界環境日、世界海洋日，這是國際制定呼籲民眾採取積極的環保行動。推動環保30年的慈濟基金會，6月7日舉辦線上精進日，透過8種語言同步共修，以在COVID-19疫情下，慈濟如何進行身心靈環保，透過專家分享如何紓壓、放下壓力，以正信、正念提升正能量，增強身體的免疫力。

COVID-19疫情影響全球，許多人心裡感到不安。慈濟邀請花蓮慈濟醫院能量醫學中心主任許瑞云、副主任鄭先安分享如何讓心靈平和。許瑞云醫師指出，從內在調整自己，身體就會自我修復。許瑞云現場教導減壓的方式，並以曾診治的病人為例，醫師看到的是外在的病徵，但看不見的是對方心裡的煩惱，當對方學會自我肯定、心情暢通，身體就能恢復免疫力。

許瑞云分享一位女孩長年免疫力問題而需服用、施打藥物，甚至住進隔離病房避免被感染，花蓮慈院能量醫學中心醫療團隊協助這位女孩找到原因、釋放壓力，一年後，她已經可以停掉所有藥物，她也因為曾走過這麼久的辛苦道路，對病人感同身受，因此發願行醫，目前已經讀完中醫畢業。

鄭先安醫師指出，2020年是人類歷史上很重要的一年，一個小到電子顯微鏡才能看到的病毒卻影響到全人類的社交生活，許多人感到恐慌。當心穩定時，很多疾病都可以逆轉，當地球生物都和諧共生，地球就能修復，這次疫情，我們也要思考如何維護生活環境。

▼慈濟分享環保。

慈濟基金會環保推展組柳宗言分享慈濟與公部門合作推動環保，並以「環保密碼777」的三個數字，分享慈濟歷年來推動資源回收的大數據。「環保密碼777」包含紙類回收的減碳量，約是7261座大安森林公園一年吸附二氧化碳的數量、回收的寶特瓶共送出117萬條環保毛毯給海內外受災的人民，而這些都是來自慈濟環保志工的付出，其中最年長是107歲。

慈濟紙類回收從1995年到2019年共回收了1439695.935公噸的紙類，減碳2824248噸，是2億3千5百萬棵樹一年的固碳量，相當於7261座大安森林公園一年二氧化碳的吸附量。

在減塑部分，慈濟將回收的寶特瓶製成織品能減少開採石油，以賑災用的環保毛毯為例，慈濟已送出超過117萬條毛毯到43個國家地區給受災的人民，為地球節省了製作8190萬支寶特瓶的石油，相當於37080棟台北101大樓的高度。

▼慈濟將回收的寶特瓶製成織品，以減少開採石油。

▼慈濟將回收的寶特瓶製成織品，環保毛毯已送出超過117萬條毛毯到43個國家地區給受災的人民。

2019年慈濟回收總重量為81831.205噸，以全台每天在環保站投入的3萬多位環保志工來算，平均每位環保志工一年處理了2443公斤的回收物，而這群環保志工最年長107歲、最年輕5歲，100歲以上5位，90歲以上173位，80歲以上2977位，他們都在為慈濟環保朝聯合國的17項指標努力。

慈濟基金會表示，6月7日線上精進日共透過中文、英文、葡文、西文、緬甸文、越南文、日文、印尼文8種語言同步共修，至少50個國家地區參加。

▼2019年慈濟共回收了81831.205噸，平均每位環保志工一年處理了2443公斤的回收物。