他們「罩」顧臺南運送5492萬片口罩　感恩「郵」您真好

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

「臺灣防疫有成除了邊境防守之外，主要是因為全民戴口罩，但是前提是要人民拿得到口罩。」新冠病毒疫情期間，郵務士肩負全民口罩與酒精的配送工作，一百多天的日子守護臺灣的這群綠衣天使，無論豔陽大雨，讓「一罩難求」的民眾可以買到口罩自我防護。為了感謝這群默默付出的郵務人員，慈濟基金會發起關懷活動，期盼藉此拋磚引玉，喚起大眾共同關心郵務人員。6月5日在臺南郵局進行「『罩』顧臺灣、『郵』您真好! 感恩綠衣天使」活動，臺南市府、藥師公會、以及慈濟慈善、醫療志業代表出席，表達對這群郵務士的感恩。

郭國文立委、臺南市政府經發局副局長蕭富仁、台南市藥師公會理事長吳振名以及在地企業家，均出席活動並致上感恩。蕭富仁表示，感恩郵務士協助國人，把口罩送到每個角落。

大林慈濟醫院賴俊良副院長表示，因為口罩阻絕了疫情，身為醫療單位人員的他誠摯感謝郵務士們，每天不辭辛勞的運送口罩、酒精等防疫物資，臺灣防疫有成除了邊境防守之外，主要是因為全民戴口罩，但是前提是要人民拿得到口罩。

從小住郵局旁的賴俊良最清楚郵務人員的辛勞，「無論大熱天、下大雨都要出來，尤其防疫期間口罩運送更是使命必達，不鼓勵他們要鼓勵誰呢？」他指出祝福包裡的藿香正氣淨露是大林慈濟醫院中醫部精心熬製，在疫情期間希望郵務人員也要保養好自己。

臺南郵局副局長陳淑容指出，臺南郵局負責臺南市內6家生產口罩工廠收貨載運，每日上收量約400萬片口罩，除將剩餘部分協助載送至外縣市支援各地需求外，亦須將口罩配送至臺南市576家健保特約藥局及37家衛生所，至6月4日共已配送口罩5,492萬4,450片。另酒精配送至健保特約藥局500家，總計配送15,000箱共360,000瓶。

陳淑容表示，每日配送前同仁利用午休期間義務協助整理、封發，每日動員人數約250名。增加的業務量靠著日以繼夜加班，經由處理單位分送到不同據點、中心，再配送到全國所有的健保特約藥局及衛生所，有效率地把所有口罩分送到每一個據點。冀望民眾能在他們方便的地方購買到口罩，共同度過防疫作戰期。

代表接受祝福包的郵務稽查簡煌榮進入郵局服務已40年，面對疫情期間倍增的郵務量，他並不覺得辛苦，反而認為運送防疫物資是一件與有榮焉的事。簡煌榮說：「這是很有意義的事，不會覺得累啦！」

慈濟基金會劉濟雨副執行長參加多場感恩郵務士活動，他提及遇到的郵務人員表示自己只是做本分事，竟然會被如此感謝，感到很受寵若驚。劉濟雨指出，疫情剛發生時，大家只注意到第一線人員，但綠衣天使是最貼近民眾、扮演著最關鍵的角色，是最基層的力量，應該要給予祝福被肯定的。