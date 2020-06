睡起來！伊斯蘭政教領袖提「防疫絕招」：我們睡它也睡

▲巴基斯坦政教領袖雷曼(Fazal-ur-Rehman)呼籲民眾睡覺防疫。(圖/翻攝自Twitter/@nailainayat)



記者王致凱/綜合報導

南亞新冠肺炎疫情快速蔓延,巴基斯坦官方呼籲民眾嚴格遵守防疫守則,否則到7月底以前,全國確診病例數可能達到120萬。巴基斯坦伊斯蘭宗教領袖雷曼(Fazal-ur-Rehman)近日鼓勵民眾「睡覺防疫」,因為「我們睡覺,病毒也睡覺」且「睡得越久,防疫效果越好」。

現任曾任巴基斯坦國民議會議員的雷曼在一場活動上公開表示,「睡得越多,病毒也在睡覺,就不會危害到你。我們睡覺時它也睡覺,我們死掉時它也死掉」,就是這麼簡單。

印度媒體報導,雷曼此言一出,影片立刻在網路上瘋傳,許多網友將他視為笑柄。據悉,雷曼現為激進派伊斯蘭教士,同時也是伊斯蘭神學者協會(Jamiat Ulema-e-Islam)主席。

巴基斯坦擁有2.2億人口,自2月下旬當地出現首例新冠病毒感染案例以來,至今全國受感染人數已經超過14萬人,死亡人數超過2700人。巴基斯坦官方雖然敦促民眾遵守防疫準則,但總理伊姆蘭•汗(Imran Khan)仍未下達封鎖令。

When we sleep, virus sleeps. When we die, virus dies. Simple. pic.twitter.com/F3cDrEzOZV