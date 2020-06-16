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睡起來！伊斯蘭政教領袖提「防疫絕招」：我們睡它也睡

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▲▼巴基斯坦政教領袖雷曼（Fazal-ur-Rehman）呼籲民眾睡覺防疫。（圖／翻攝自Twitter／@nailainayat）

▲巴基斯坦政教領袖雷曼（Fazal-ur-Rehman）呼籲民眾睡覺防疫。（圖／翻攝自Twitter／@nailainayat）

記者王致凱／綜合報導

南亞新冠肺炎疫情快速蔓延，巴基斯坦官方呼籲民眾嚴格遵守防疫守則，否則到7月底以前，全國確診病例數可能達到120萬。巴基斯坦伊斯蘭宗教領袖雷曼（Fazal-ur-Rehman）近日鼓勵民眾「睡覺防疫」，因為「我們睡覺，病毒也睡覺」且「睡得越久，防疫效果越好」。

現任曾任巴基斯坦國民議會議員的雷曼在一場活動上公開表示，「睡得越多，病毒也在睡覺，就不會危害到你。我們睡覺時它也睡覺，我們死掉時它也死掉」，就是這麼簡單。

印度媒體報導，雷曼此言一出，影片立刻在網路上瘋傳，許多網友將他視為笑柄。據悉，雷曼現為激進派伊斯蘭教士，同時也是伊斯蘭神學者協會（Jamiat Ulema-e-Islam）主席。

巴基斯坦擁有2.2億人口，自2月下旬當地出現首例新冠病毒感染案例以來，至今全國受感染人數已經超過14萬人，死亡人數超過2700人。巴基斯坦官方雖然敦促民眾遵守防疫準則，但總理伊姆蘭•汗（Imran Khan）仍未下達封鎖令。

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