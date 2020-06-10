「我最有錢男」要告500網友！羞辱保全遭1.5萬人罵垃圾　原PO霸氣回應了

▲惡劣住戶朝保全吐水。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文／CTWANT

新北市板橋1名葉姓男子長期辱罵住家社區保全，還曾用吐水、持傘等方式攻擊對方，甚至自稱「我是這裡最有錢的」，種種誇張行徑讓旁人忍無可忍，決定在臉書社團揭發此事。貼文引起熱議，大批網友看完忍不住痛罵「垃圾」、「人渣」等字眼；男住戶看到留言後相當不滿，氣得對PO文者及500多名網友提告。

蘇姓男網友日前在臉書社團「爆料公社」PO文，同時公布多段畫面，只見身穿白衣的男子站在櫃台前，不斷用手指著大樓保全叫囂，後來越講越激動，開始拿著信件瘋狂揮舞，逼得管理員只好步步後退；更誇張的是，另一段影片顯示，該名住戶要出門時，竟然用嘴含了一大口礦泉水，再故意往保全身上噴。

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▲葉姓住戶多次對保全頤指氣使，還怒罵他是奴才，態度極為囂張。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO指出，自己只是路人，是經過大樓時聽到怒斥聲才會上前關心，「伯伯很無奈，說還能如何？ 對方是有錢人，他勇敢提告過，對方持和解書拍桌要他簽，甚至舉起砂鍋大的拳頭威嚇」。呂姓管理員透露，他去年剛到職不久，就曾被對方叫進電梯，「他說你注意聽好，我是老闆，你是新來的員工，你是奴才，都要聽我的話，我是這裡最有錢的。」

葉男惡劣行徑曝光後，短短2天引爆1萬5000多人怒火，紛紛留言痛罵「臭俗仔」、「有病要趕快去看醫生」、「人渣，這種人就是要給他好看」、「看來他什麼都不欠，只是欠打」、「垃圾」。沒想到，男子眼見自己被撻伐，不但沒有絲毫悔意，還氣得跑到轄區派出所，對PO文者及超過500位網友提出妨害名譽告訴。

▲針對遭葉男提告，原PO霸氣回應。（圖／翻攝自爆料公社）

蘇姓原PO事後補充，「剛剛跟管轄該社區的文聖派出所對話，警察其實也一直關切該社區的問題，他們會再找呂伯伯，設法幫助他」，而經過網友熱心幫忙後，媒體和議員都已介入關心，要替伯伯討回公道；至於對方提告一事，他也霸氣回應「如果你敢做就要敢當，要告？ 來！我說的都是你有做的事情，保證還你一個誣告罪。」

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