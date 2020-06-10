　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「我最有錢男」要告500網友！羞辱保全遭1.5萬人罵垃圾　原PO霸氣回應了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

惡劣住戶朝保全吐水。（圖／翻攝自爆料公社）

▲惡劣住戶朝保全吐水。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文／CTWANT

新北市板橋1名葉姓男子長期辱罵住家社區保全，還曾用吐水、持傘等方式攻擊對方，甚至自稱「我是這裡最有錢的」，種種誇張行徑讓旁人忍無可忍，決定在臉書社團揭發此事。貼文引起熱議，大批網友看完忍不住痛罵「垃圾」、「人渣」等字眼；男住戶看到留言後相當不滿，氣得對PO文者及500多名網友提告。

蘇姓男網友日前在臉書社團「爆料公社」PO文，同時公布多段畫面，只見身穿白衣的男子站在櫃台前，不斷用手指著大樓保全叫囂，後來越講越激動，開始拿著信件瘋狂揮舞，逼得管理員只好步步後退；更誇張的是，另一段影片顯示，該名住戶要出門時，竟然用嘴含了一大口礦泉水，再故意往保全身上噴。

請繼續往下閱讀...

吐水辱保全！1.5萬人轟垃圾　「我最有錢男」告5百網友…原PO回應了

▲葉姓住戶多次對保全頤指氣使，還怒罵他是奴才，態度極為囂張。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO指出，自己只是路人，是經過大樓時聽到怒斥聲才會上前關心，「伯伯很無奈，說還能如何？ 對方是有錢人，他勇敢提告過，對方持和解書拍桌要他簽，甚至舉起砂鍋大的拳頭威嚇」。呂姓管理員透露，他去年剛到職不久，就曾被對方叫進電梯，「他說你注意聽好，我是老闆，你是新來的員工，你是奴才，都要聽我的話，我是這裡最有錢的。」

葉男惡劣行徑曝光後，短短2天引爆1萬5000多人怒火，紛紛留言痛罵「臭俗仔」、「有病要趕快去看醫生」、「人渣，這種人就是要給他好看」、「看來他什麼都不欠，只是欠打」、「垃圾」。沒想到，男子眼見自己被撻伐，不但沒有絲毫悔意，還氣得跑到轄區派出所，對PO文者及超過500位網友提出妨害名譽告訴。

吐水辱保全！1.5萬人轟垃圾　「我最有錢男」告5百網友…原PO回應了

▲針對遭葉男提告，原PO霸氣回應。（圖／翻攝自爆料公社）

蘇姓原PO事後補充，「剛剛跟管轄該社區的文聖派出所對話，警察其實也一直關切該社區的問題，他們會再找呂伯伯，設法幫助他」，而經過網友熱心幫忙後，媒體和議員都已介入關心，要替伯伯討回公道；至於對方提告一事，他也霸氣回應「如果你敢做就要敢當，要告？ 來！我說的都是你有做的事情，保證還你一個誣告罪。」

延伸閱讀
我只是洩慾對象！渡部建背叛佐佐木希　OL小三曝約砲地點「發生30次」
渣夫為投奔小三！設下「連環陷阱」殺死孕妻…偽裝車禍意外躲罪
自費醫材訂上限！醫怒轟「健保砍價」趕跑神藥：救命不可殺價

ET快訊
「我最有錢男」要告500網友！羞辱保全遭萬人罵垃圾　原PO霸
食藥署高官偷吃女下屬！同事都在上班　她狂飆168公里到「台中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竟然做到了　群眾募資購下228受難者湯德章律師舊宅拯救行動達標

「我最有錢男」要告500網友！羞辱保全遭1.5萬人罵垃圾　原PO霸氣回應了

出家人可以領紓困？衛福部定調「紓困不分職業別」但捐贈受影響不算

【英語多益通】解封之後做疫苗、快篩，英文怎麼說？

綠竹筍甜度分等級　蘆竹區「甜筍王」評鑑儀器檢測超公正

國人短期回台比照商務人士縮短檢疫　陳時中：方案最快下週三公布

颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！周六最接近台灣　「3地區」變天有雨

女想掌管另一半金錢！背後原因曝光...他坦言「我完全不行」 網力挺

日本首波放寬入境沒台灣...日航7月底前續減班　北高一周只飛5班

生前冒險藏父親畫作！陳重光宣揚父親陳澄波創作　李永得代總統頒發褒揚令

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

竟然做到了　群眾募資購下228受難者湯德章律師舊宅拯救行動達標

「我最有錢男」要告500網友！羞辱保全遭1.5萬人罵垃圾　原PO霸氣回應了

出家人可以領紓困？衛福部定調「紓困不分職業別」但捐贈受影響不算

【英語多益通】解封之後做疫苗、快篩，英文怎麼說？

綠竹筍甜度分等級　蘆竹區「甜筍王」評鑑儀器檢測超公正

國人短期回台比照商務人士縮短檢疫　陳時中：方案最快下週三公布

颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！周六最接近台灣　「3地區」變天有雨

女想掌管另一半金錢！背後原因曝光...他坦言「我完全不行」 網力挺

日本首波放寬入境沒台灣...日航7月底前續減班　北高一周只飛5班

生前冒險藏父親畫作！陳重光宣揚父親陳澄波創作　李永得代總統頒發褒揚令

生活熱門新聞

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

員工年領516萬！「這家化工廠」擊敗台積、大立光

做工男「一天4300」沒贏28K？他曝經驗打臉

高屏、台東大雨特報　防雷擊強陣風

貼心小三送他保健品　火辣比基尼照曝光

摩斯紅茶沒喝完！店員「加滿奉還」

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

鸚鵡颱風恐生成？模擬路徑出爐　吳德榮說話了

網問「什麼姓是特別」　釣出獨家姓氏

獨／高雄驚爆高三生入侵電腦　竄改11同學成績

哪位女歌手淡出最可惜？網推爆女版周杰倫

帶87歲爸薄多義慶生「收到一座雞翅山」

更多熱門

相關新聞

女星自爆曾「勾引已婚上司當小三」姦情人盡皆知

女星自爆曾「勾引已婚上司當小三」姦情人盡皆知

已經是人妻的購物專家洪藝珊，平常行事作風大膽，曾在節目上暢聊和老公的性愛史，還透露夫妻倆有「野外激情」的習慣，包括電影院後排、員工餐廳及親子運動公園等處，都有留下愛的足跡。近日洪藝珊自爆曾經當過小三，還是自己主動招惹男方，讓不少粉絲驚呼：「真的是太敢講了！」

歐陽娜娜新歌爆抄襲！被揪合成歌曲

歐陽娜娜新歌爆抄襲！被揪合成歌曲

「宇宙神秘電波」...每157日重複一次

「宇宙神秘電波」...每157日重複一次

韓國瑜鐵粉國旗妹無奈：只能面對民主結果

韓國瑜鐵粉國旗妹無奈：只能面對民主結果

「D槽女神」轉戰美食外送！老司機全高潮了

「D槽女神」轉戰美食外送！老司機全高潮了

關鍵字：

周刊王保全垃圾

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

佐佐木希渣夫偷吃6女！爆「躲殘障廁所激戰」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面