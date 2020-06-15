英相強生擬擴大接納750萬香港公民　保守黨逾2／3成員罕見支持

▲英國國民（海外）終身有效，不會因為取得其他國籍而失效，但不能由子女及後代承繼。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）3日指出，近來中方陸續通過港版國安法和《國歌法》，正考慮修改移民政策，讓近300萬符合英國國民海外護照（BNO）資格港人未來可以移民英國。一份民調指出，英國的執政黨成員有近三分之二的成員支持，有利於政府接下來的政策推動。

根據英國《每日快報》報導，對保守黨1,331名黨員的調查顯示，有62.6％的支持移民安置計劃，以往採取反對移民立場的保守黨，此次罕見支持外，強生更有意進一步擴大政策，將全香港近750萬名公民納入移民政策的保護對象內。

▲英國首相強生。（圖／路透社）

除了香港移民的事務外，在民調中也指出，隨著國內對於中方隱瞞新冠肺炎疫情的憤怒情緒日漸高漲，保守黨內有68.7％的人希望將企業從中國撤離，更有88.7％的人支持建立D10集團，以邀請G7成員國加上澳洲、南韓與印度，共同創建5G設備或其他技術，避免在各方面都過分依賴中國。

對於強生的移民政策，中國外交部發言人趙立堅曾怒批，無論是在英國國民（海外）護照問題上搞政治操弄，還是國際串聯試圖干涉中國內政，都是沒有出路的。如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則。「我們對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。」

►Dior潤唇膏超特價！全球每3秒賣出一支

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！