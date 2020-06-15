邱吉爾雕像遭噴「種族主義」示威者嗆拆除　強生火大：不該抹去歷史

▲示威者希望拆除英國前首相邱吉爾的雕像。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死除了掀起全球抗爭，也使得外界檢視有爭議歷史人物的雕像去留。英國首相強生（Boris Johnson）則替二戰期間的前首相邱吉爾（Winston Churchill）辯護，他反對拆除雕像。此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也強調，不會移除殖民時期的人物雕像。

英國已故首相邱吉爾的雕像平時置放在倫敦國會廣場，日前遭到示威者破壞，紀念碑被寫上「種族主義者」，抗議群眾也揚言拆除。《路透社》報導，儘管邱吉爾具有爭議，強生卻認為，英國不能修改其文化與複雜的歷史，若執意而行等同扭曲過去。

Now Winston Churchill’s statue has been graffitied, genuinely lost for words. pic.twitter.com/TBkrUpLocU — Daniel Knight (@DanielJonKnight) June 7, 2020

強生在《每日電訊報》寫道，人們如果開始清洗紀錄，除去歷史人物的形象，等於落入巨大的謊言，扭曲歷史。他還認為，前首相的紀念碑若有危險，是荒謬且可悲的，應盡快增設保護裝置，「他是英雄。我希望我不是唯一一個說出我會竭盡所能抵禦從國會廣場移除雕像的人。」

佛洛伊德過世後，許多反種族主義的示威者來到街頭，試圖破壞歷史人物的紀念碑或雕像。此前，17世紀地方商人科斯頓（Edward Colston）的雕像也遭丟進布里斯港口河中，他被認為靠買賣奴隸致富。

邱吉爾生前表達種族主義、反猶太的觀點。批評人士認為，他在1943年造成200多萬人死亡的饑荒中，拒絕提供食物給印度。報導指，邱吉爾受到強生景仰。

另一方面，法國總統馬克宏14日也表示，不會移除過去曾提及種族主義觀點的歷史人物雕像，當局無意抹去任何人的名字與歷史。

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