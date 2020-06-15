香港富商傳掀「資金出走潮」　憂《國安法》動搖金融中心地位

▲香港地產四大巨頭都表態支持港版《國安法》，仍傳出其他許多富商資金正在出走。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著港府修《逃犯條例》引起長達一年，仍在持續的街頭運動，加上近日通過的港版《國安法》與《國歌法》，許多香港有錢人已經開始計畫離港，除了將資金移出海外、置產之外，也開始申請替代護照。

《彭博社》報導，作為亞洲金融中心的香港，經濟及政治局面都面臨97之後的低谷，對風向敏銳的香港富商們，已著手將自身財產及事業中心移往海外。其中一名香港富商此前已挪動1000萬美元（約新台幣2.96億元）到新加坡，並計畫再轉出更多；另一名富商則因為香港房價高漲，已物色起倫敦房地產。許多有錢家族也紛紛啟用海外戶頭，同時還申請了替代護照。





▲反送中運動剛度過一周年。（圖／路透社）

許多淨資產超過100萬美元的高端投資者，若不是已經減少在香港的投資占比，就是採取一系列動作，確保當危機發生時，能在第一時間立刻抽身；這些高端投資者對香港持續吸引亞洲財富具有強大影響力，而報導指出，他們近期的動作和特首林鄭月娥的政策方向並不同。香港的股市、房地產市場，還有和中國合作推行的債券，皆是這些高端投資者涉足的領域，一旦他們抽身或開始轉向海外，等於就是沒有給林鄭月娥面子。

私人銀行業者透露，中國大陸宣布通過港版《國安法》，將危害英國殖民時代保留下來的司法獨立，美國的經濟制裁和仍在持續的反送中運動，都讓遊客減少、百貨零售業的收入跟著受到衝擊，並帶領整個香港經濟向下淪陷，這些都讓他們的客戶相當擔心。

▲香港特首林鄭月娥打包票，港版《國安法》能為港人帶來一個更好的城市。（圖／達志影像／美聯社）

「我們現在看到的，基本上就有點像一列慢動作脫軌的火車」，Port Shelter投資管理公司總裁哈里斯（Richard Harris）指出，尚未把資金移出香港的人，可能會開始思考動作，而且情況還會持續。

不過香港現下的金融表現，還未證實富商的擔憂，除了許多銀行4月的存入金額創下紀錄，港幣兌美元的表現也相當強勁，而強勢貨幣意味著持續流入的資金。

港府日前表示，港版《國安法》將能幫助香港成為一個「安全、穩定且受歡迎的城市」，並且不會影響司法獨立，以及香港人民的自由。