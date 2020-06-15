新發地市場引爆「新冠食安危機」　陸多地「停售生魚片」大規模檢測海鮮

▲新發地市場疫情爆發後，北京市各大超市迅速將鮭魚商品下架。（圖／記者任以芳攝，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市「新發地市場」爆發新冠肺炎疫情，切割鮭魚的砧板也被驗到病毒，官方緊急要求商家將所有來自新發地市場的肉類、海鮮封存。除了北京外，大陸各省市也都提高警戒，有的要求餐飲業者停售生魚片，有的則對海鮮產品展開大規模風險排查及檢測。

▼來自新發地市場的肉類及海鮮已被北京市官方要求封存。

天津市餐飲協會14日向全市餐飲行業下發通知，緊急叫停生魚片等生冷菜品的售賣，嚴把食材安全關。武漢餐飲業協會、南京餐飲商會也號召餐廳酒樓暫停銷售、停止供應生食類的畜、禽、海鮮水產等相關菜品，倡議食品加工要充分熟化。

雲南省則是在13日對全省海鮮產品展開新冠肺炎檢測，在海鮮市場、商場超市、餐館、農貿市場等四類主要場所，對魚、蝦、蟹、貝、蠔等海鮮產品以及砧板、海鮮從業人員進行了核酸採樣檢測，截至14日下午共採集1817份樣本，檢測結果均為陰性。

山東、河南、廣東、安徽等多省也緊急在14日發布了排查進口海鮮產品安全風險的相關通知。

河南省市場監管局發布了《關於加強市場銷售水產品質量安全監管全面排查整治食品安全風險的通知》，要求各級市場監管部門即日起對全省水產品及其製品銷售情況開展全面排查，尤其圍繞鮭魚類海鮮產品開展專項檢查，對無出入境檢驗檢疫部門出具的檢驗檢疫證明文件的進口水產品及其製品，一律不得入場銷售，同時堅決禁止餐廳、酒店等使用來源不明的水產品及其食品原料。

廣東省市場監管局則要求，以生鮮、冷凍豬肉、牛肉、羊肉、雞鴨肉等畜禽肉類、水產品及其製品特別是進口冷凍食品為重點品種，以各類經營生鮮、冷凍肉品及水產品的農貿市場（含附設冷庫）、專業冷凍冷藏庫房、商場、超市以及冷凍肉類和水產品使用量大的餐飲服務單位、食品生產企業等生產經營者為重點，全面排查、嚴格監管，嚴防食品安全風險隱患。

江蘇省蘇州市市場監管局要求，全體食品生產經營單位加強自查報告，採購食品及原料做好進貨查驗和索證登記，不得購買和使用來源不明的水產品以及其他食品原料，進口的豬肉、牛肉、羊肉、雞鴨肉等畜禽肉類、水產品及其製品無出入境檢驗檢疫部門出具的檢驗檢疫證明文件的不得進入市場銷售。

新發地市場爆發疫情後，北京市官方12日起在全市展開食安大檢查，對餐飲單位、超市等在新發地市場採購的肉類、海鮮進行全面排查、就地封存，並進行環境採樣，對與新發地有關聯人員進行核酸檢測。