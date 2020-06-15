台東知本溫泉社區動員清除小花蔓澤蘭　換得收購金1770元

▲ 台東知本溫泉社區動員志工清除小花蔓澤蘭，換得收購金1770元。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

外來入侵植物小花蔓澤蘭對台灣生態危害嚴重，台東區林管處啟動收購作業，每公斤收購價為5元，卑南鄉知本溫泉社區巡守隊長張弘輝率隊員於日前往社區內荒廢的私有地拔除小花蔓澤蘭，動員4名志工花了3個多小時、一共拔除了354公斤，特向知本工作站預約在15日繳交拔除的小花蔓澤蘭，換得收購金1770元。

林管處表示， 小花蔓澤蘭繁殖力強，除了會產生大量飛散性種子外，也可無性生殖。常生長於中低海拔平地、農田、果園、林緣等光照充足的地方，會攀爬至樹冠層覆蓋喬灌木及經濟作物，導致樹木健康衰退、生長量降低、甚至死亡，造成生態為害及農業損失。由於開花期約於每年秋天開始，開花前是最佳防治時間。

台東林管處所屬4處工作站，於每周2上午9時至12時、下午1時至3時受理收購作業，收購至11月30日止。凡屬台東縣居民或縣內登記有案之社區發展協會，拔除私有地上之小花蔓澤蘭植株並集中包裝後，攜帶國民身分證，或協會提供登記證明及匯款帳戶後送至指定收購地點。

溫泉社區巡守隊動員4名志工花了3個多小時前往社區內荒廢的私有地拔除小花蔓澤蘭，換得收購金1770元。巡守隊長張弘輝表示，參與收購計畫、收購金雖然不高，但是在志工社區清潔服務之餘，收購金的補貼性質，也可回饋到社區公基金，作社區服務、活動等使用。

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