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台東縣民防小花蔓澤蘭兼賺外快　林管處每公斤5元收購

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▲ 台東縣民防小花蔓澤蘭兼賺外快，林管處以每公斤5元收購 。（圖／林管處提供）

▲ 台東縣民防小花蔓澤蘭兼賺外快，林管處以每公斤5元收購 。（圖／林管處提供）

記者楊鈞典／台東報導

外來植物小花蔓澤蘭對台灣生態危害嚴重，台東區林管處為加強防治及移除工作，本年度啟動收購作業，每公斤收購價為5元，收購地點為台東林管處之關山、知本、大武、成功4處工作站，預計自6月1日起到11月30日止。

小花蔓澤蘭繁殖力強，除了會產生大量飛散性種子外，也可無性生殖。常生長於中低海拔平地、農田、果園、林緣等光照充足的地方，會攀爬至樹冠層覆蓋喬灌木及經濟作物，導致樹木健康衰退、生長量降低、甚至死亡，造成生態為害及農業損失。由於開花期約於每年秋天開始，開花前是最佳防治時間。

林區管理處表示，經過政府部門多年於國公有土地持續性雇工剷除及防治後，小花蔓澤蘭蔓延情況有減緩趨勢。本次收購計畫設定以台東縣境內私有地之防治為目標；而為了徹底剷除植株，防止死灰復燃，將採全株收購（含根、莖、葉)方式，收購金額原則採用現金發放，今年東地區預計收購數量為60公噸。

林區管理處所屬4處工作站，將於每周2上午9時至12時、下午1時至3時受理收購作業，收購至11月30日止。凡屬台東縣居民或縣內登記有案之社區發展協會，拔除私有地上之小花蔓澤蘭植株並集中包裝後，攜帶國民身分證，或協會提供登記證明及匯款帳戶後送至指定收購地點。

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