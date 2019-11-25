▲ 清除「蔓澤蘭」外來種入侵，小花終結者揪團大集合。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市擁有豐富生態多樣性，提供民眾郊山踏青的好環境，但近年來，有許多森林樹木，不敵小花蔓澤蘭的糾纏，失去與陽光接觸的空間，最終枯萎死亡。泰山區貴子里為響應新北市府「小花終結者」計畫，實踐公民科學家精神，於23日主動「揪團」發起淨山健行活動清除小花，從社區做起守護山林資源。

貴子里戴聯樹里長表示，防治「綠癌」小花蔓澤蘭，除委託廠商清除還不夠，更要結合民眾力量，為響應農業局推動「小花終結者」計畫，召集志工成為公民科學家，民眾能透過各種管道，實踐「認知─觀察─蒐集─通報」的科學精神，當日也邀請農業局自然生態保育團隊林宜洲隊長教導如何清除與殘株製作環保酵素。

▲ 小花蔓澤蘭拔除根部後上部自然乾枯死亡。

林宜洲表示，在小花蔓澤蘭開花前，從離地50公分處切斷藤蔓，並清除地表藤蔓及根部，殘株用黑色塑膠袋包起來或是放在空曠水泥曬乾，才能有效避免重新蔓延猖獗。

林宜洲說，利用殘株自製小花蔓澤蘭酵素，黑糖、水混和均勻後，再加入切碎的小花蔓澤蘭，只要以適當比例（黑糖：剪碎殘株：水＝1：3：10）每天翻攪一次直到殘株不再浮起，放置3個月後熟成，就能用於居家去污、除臭及施肥，能減少化學清潔劑的使用，清潔與兼具環保。

農業局長李玟表示，新北市近三年清除面積已達8.4公頃，低海拔之圳堤溝壁、廢耕地、森林邊界的山壁等光照充足又缺少管理的地區較易遭受小花蔓澤蘭入侵，歡迎民眾加入市府「小花終結者」計畫，網址：https://goo.gl/pSRrWD，並善用小花蔓澤蘭危害調查紀錄表：https://goo.gl/xBpEzN線上通報危害點，一起為生態盡一份心力。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」