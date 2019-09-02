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屏東林管處每公斤5元收購小花蔓澤蘭　即日起到10月底止　

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▲屏東林管處小花蔓澤蘭即日起到10月底，以每公斤5元收購小花蔓澤蘭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東林管處小花蔓澤蘭即日起到10月底，以每公斤5元收購小花蔓澤蘭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防治危害嚴重的小花蔓澤蘭，屏東林區管理處即日起至至10月31日辦理小花蔓澤蘭收購活動，以每公斤5元價格收購，鼓勵民眾踴躍參與恢復原有自然美麗生態行列。

屏東林管處說，小花蔓澤蘭為菊科蔓澤蘭屬蔓性草本植物，原生於中南美洲，蔓莖的生長速度極快，其具無性及種子繁殖能力，匍匐莖的節及節間可以長出不定根，且小花蔓澤蘭種子數量非常多，每平方公尺有17萬個種子，種子細小輕盈，亦隨風力、動物和昆蟲攜行，或因人類活動而造成遠距離散播，稍不注意即會造成蔓延。

由於它生長速度奇快，奪取其他植物的養分，導致其他植物難以生存，嚴重威脅本土生態，林務局因此將每年8月15日至9月15日訂為「小花蔓澤蘭防治月」。

該林管處表示，收購活動，即日起到10月31日每週二、四上午9時到12時，下午1時到4時分別在恆春、六龜、潮州、旗山工作站等地區辦理小花蔓澤蘭收購活動，收購價格每公斤5元，預計收購數量100公噸。

屏東林管處希望藉由收購小花蔓澤蘭活動共同維護生態環境，讓民眾能認識外來入侵種的可怕及防治方法，讓大地恢復原有自然美麗生態。

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