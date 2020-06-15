12吋MacBook傳將重啟生產！成首款ARM架構Mac　最快2021年亮相

▲第一款配備ARM架構處理器的Mac電腦可能是已於去年宣布停止生產的12吋MacBook的後繼機款。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

近幾周有關於ARM Mac的消息謠言不斷，上周報料人士Fudge（@choco_bit）在國外論壇Reddit上發布文章，進一步闡述了對ARM Mac的推測及想法。他表示，根據供應鏈的傳言，第一款配備ARM架構處理器的Mac電腦可能是已於去年宣布停止生產的12吋MacBook的後繼機款。

蘋果於2016年起，便逐步地以各種方式過渡至ARM Mac。當年蘋果為配備Touch Bar的MacBook Pro首度裝載了T1安全晶片，該晶片及其後繼版本T2，即為蘋果自己採用ARM架構所設計的，負責管理重要的安全性即控制功能，並在完全以ARM處理器為設備提供動力前，做為一個重要的過渡步驟。

蘋果希望透過Project Catalyst來實現iOS與macOS的統一。這並非意味著將兩個作業系統合併，蘋果的目標是建立一個統一、使開發人員得以輕鬆創建一個在所有平台皆可運作的App，而ARM處理器將能進一步促進這一目標。

Fudge的文章中概述了蘋果如何使用T1、T2晶片，以及蘋果的軟體統一計畫來為ARM Mac做準備，不過整篇文章中最有趣的部份在他對蘋果下一步行動的猜測。

依據供應鏈消息，Fudge認為蘋果將重啟12吋MacBook的生產，並使其成為首款採用蘋果自家研發的ARM架構處理器的Mac電腦。且儘管令人難以置信，但他認為蘋果將為該機款配備蝶式鍵盤。

Fudge寫道：「傳聞指出，有跡象顯示蘋果內部仍在試圖改善負評多到爆的蝶式鍵盤，還有跡象顯示，蘋果正在開發A14X處理器，該處理器具備8至12核心，專門設計來當作Mac的主處理器。考慮到MacBook輕薄的特性，預計可以在該機款上看到蝶式鍵盤的回歸。」

這個新款12吋Macbook的外觀可能與已停產的12吋Macbook相同，Fudge表示，目前尚不清楚外型設計是否會更改，但該機款可能會支援5G聯網功能，且「聽說蘋果正試圖讓Mac可以連接行動網路。」

科技新聞網站《MacRumors》報導，遠離英特爾對蘋果有很多好處，包括可不受英特爾不可靠的更新發布時程所約束。英特爾近年來的晶片升級發布週期已嚴重拖延並進一步打亂蘋果的時程表，蘋果顯然可以透過自家研發的晶片追上內部的開發時程，甚至在某些技術和增強功能上超越英特爾。

而採用ARM架構處理器的Mac電腦也將具備許多優於搭載英特爾晶片Mac的優勢。預計採用ARM架構處理器的機款將有著更好的性能及更低的功耗，並實現更好的電池效率。《彭博》日前報導指出，採用ARM架構處理器，將使使用人工智慧技術的圖形性能和App獲顯著提升。

蘋果將其自行研發的晶片完整導入Mac可能還需花費一點時間，但外界有機會於此次WWDC上一窺其幕後工作。據《彭博》報導，蘋果計畫在WWDC 2020上宣布採用ARM架構處理器Mac的過度，首款搭載Arm處理器的Mac將於2021年推出。

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