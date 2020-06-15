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watchOS 7秋季亮相！5大傳聞新功能速覽

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▲▼ 蘋果 Apple Watch 4。（圖／達志影像／美聯社）

▲watchOS 7預計於今年秋季推出。圖為Apple Watch 4。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果開發者大會（WWDC）將於下周開跑，預計將發表一系列作業系統更新，包括iOS 14、iPad OS 14、watchOS 7、tvOS 14及macOS 10.16。而此次的watchOS 7更新預計將帶來兒童模式、血氧檢測及睡眠追蹤等新功能。

科技新聞網站《9to5Mac》已透過iOS 14挖掘出許多watchOS 7的新功能，雖然正式向用戶釋出前，可能還會略有刪減，但報導指出，以下這5個新功能，是用戶可以期待的。

1. 新錶面

與往常相同，watchOS 7預計將為Apple Watch提供許多新的錶面選向，其中最值得注意的是，蘋果似乎計畫增加名為「Infograph Pro」的錶面，預計將可讓使用者模擬使用測速儀功能。watchOS 7預計也將添增一組名為「International」的錶面，顧名思義，將提供許多不同國家國旗的錶面。

▲watchOS 7錶盤。（圖／翻攝自9to5mac）

▲watchOS 7國旗錶面。（圖／翻攝自9to5mac）

除此之外，watchOS 7還可能添增一項新功能，讓用戶可與他人分享特定的錶面配置。預計此功能將可透過iOS上Apple Watch App完成。

2. 兒童模式（Kids mode）

watchOS 7及iOS 14皆有望獲得全新的兒童模式，讓父母可更輕鬆地管理兒童使用的Apple Watch。

兒童模式下，父母可透過自己的iPhone為孩子設定及管理Apple Watch。這樣一來，孩子即可擁有Apple Watch的通訊及位置追蹤功能，且無須擁有自己的iPhone。

預計此模式將提供一項名為「SchoolTime」的新功能，可讓父母進一步限制孩子在特定時間內只能使用Apple Watch的特定功能。

另外，兒童模式也將針對「健身圓圈」進行更動，以往的健身圓圈包括卡路里消耗、運動時數及站立時數。不過在兒童模式下，將取消Apple Watch對卡路里的關注，並更加著重於運動時數。

3. 血氧檢測

目前尚不清楚血氧檢測是否需新的Apple Watch設備才可達成，但watchOS 7至少將具備2樣新的健康功能，包括監測血液中的氧氣含量，並消除Apple Watch中心電圖功能的限制。

目前，若用戶的心律在每分鐘100至120下間，可能會使Apple Watch上的ECG讀數不準確，不過蘋果正在開發升級版的ECG App，已解決此類問題。

4. 睡眠追蹤

目前許多跡象皆顯示，蘋果今年將為Apple Watch添增睡眠追蹤功能。此功能除了可用來追蹤用戶的睡眠質量外，預計也可與鬧鐘功能搭配使用。舉例來說，若用戶在鬧鐘響之前醒過來並開始走動，Apple Watch將自動關閉鬧鐘功能。

5. CarKey

CarKey是iOS 14中的主要新功能之一，其將允許用戶使用iPhone或Apple Watch解鎖及控制汽車。CarKey有望與watchOS 7搭配使用，進一步讓用戶Apple Watch控制車輛，不過目前尚不清楚該功能是否需要新的硬體設備才可達成。

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