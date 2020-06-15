　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPad未來可望全都支援「巧控鍵盤」！　2021年iPad Air備受期待

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPad巧控鍵盤體驗後發現的優缺點。（圖／記者洪聖壹攝）

▲與今年的 iPad Pro 共同推出的巧控鍵盤(Magic Keyboard)。（圖／記者洪聖壹攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今年與新款「iPad Pro」一起推出的「Magic Keyboard」（巧控鍵盤），據外媒報導，爆料專家 l0vetodream 指出，「Magic Keyboard」可望適用於更多的 iPad 機型，目前它可以與新一代的 iPad Pro 及2018年的 iPad Pro 配對使用。

爆料人士並沒有指出哪種不同的機型會搶先搭載「Magic Keyboard」，不過由於 iPad Air 推出在即，傳聞中的第四代 iPad Air 可能就會是「Pro」型號之外，第一款支援「Magic Keyboard」的平板。

Magic Keyboard 具有USB-C端口，另外浮動懸臂設計兼具支架的功能，讓人們無論是在辦公桌上工作，或是躺在床上使用，它都可以調整到更貼合人體工學的視角。

▲iPad巧控鍵盤體驗後發現的優缺點。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPad巧控鍵盤體驗後發現的優缺點。（圖／記者洪聖壹攝）

▲巧控鍵盤(Magic Keyboard)。（圖／記者洪聖壹攝）

外媒《phoneArene》報導，在端口方面，新款 iPad Air 可能會用USB-C Type取代Lightning，搭載Micro-LED顯示器及螢幕下Touch ID，不過為了讓價格不那麼昂貴，它可能不會包含TrueDepth相機。天風分析師郭明錤預測，它將於2020年下半年發布，螢幕尺寸在10.8吋至11吋之間。

＃ 對面的女孩看過來～～

過期票券轉黃金！　看這裡！快別急著丟掉><

影／蘋果Magic Keyboard巧控鍵盤體驗：iPad Pro的另一半終於找到了
►iPad Pro 2020成就網紅神器的理由：效能、前後代比較、拍攝剪輯心得
13吋MacBook Pro更新　內建巧控鍵盤、最低38,700元即可入手

ET快訊
史上功能最豐富升級！　iOS 14爆料重點一次看
生前有喝酒？　高雄市議長許崑源血液報告出爐
王大陸說錯話「連2次得罪大咖女星」！　她變臉開罵：這人怎麼搞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

為速度而生　Xperia 1 II為台首款通過5G認證手機

Chromecast 突在美國降價近15%！疑為新品Sabrina鋪路　台灣官網尚未跟降

「史上功能最豐富」軟體升級　iOS 14爆料重點整理

iPad未來可望全都支援「巧控鍵盤」！　2021年iPad Air備受期待

阿米們買起來！Galaxy S20+、Galaxy Buds+ BTS特別版7/9在台上市

watchOS 7本月亮相！5大傳聞新功能速覽

爽吹冷氣照樣愛地球！R32冷媒環保「省萬元電費」　空調「i乾淨」殺菌顧健康

iPhone 12系列生產模具曝光！間接說明 5 項新機傳聞

iPhone 12最新模具圖曝光！　蘋果全系列商品可望走回經典設計

第一支手機病毒16歲了！誕生於2004年6月15日　靠發送加值服務簡訊撈錢　

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

為速度而生　Xperia 1 II為台首款通過5G認證手機

Chromecast 突在美國降價近15%！疑為新品Sabrina鋪路　台灣官網尚未跟降

「史上功能最豐富」軟體升級　iOS 14爆料重點整理

iPad未來可望全都支援「巧控鍵盤」！　2021年iPad Air備受期待

阿米們買起來！Galaxy S20+、Galaxy Buds+ BTS特別版7/9在台上市

watchOS 7本月亮相！5大傳聞新功能速覽

爽吹冷氣照樣愛地球！R32冷媒環保「省萬元電費」　空調「i乾淨」殺菌顧健康

iPhone 12系列生產模具曝光！間接說明 5 項新機傳聞

iPhone 12最新模具圖曝光！　蘋果全系列商品可望走回經典設計

第一支手機病毒16歲了！誕生於2004年6月15日　靠發送加值服務簡訊撈錢　

疫情解封　屏東東港朝隆宮「蝦米媽」媽祖巡安護境9月登場

冷氣電磁波有影響？他離2m怕傷身…網曝真實經驗：胃酸不明原因過多

陳冠廷案燒出放話文化　柯文哲怒了：管不了底下還當什麼首長？

遺憾岳父不能來！承翰姐夫獲選模範警察　蔡英文拍肩：好好照顧李媽媽

《約定的夢幻島》美劇化　由《蜘蛛人：新宇宙》導演執導

「抗體搭配PCR檢測」研判感染狀況！台專家：可用在「邊境」評估隔離時間

墾丁度假村接手飯店5年　慘賠近6.5億終脱手

慈濟師兄姐警察節慰問東港警　素食便當下肚充滿活力　

12層大智慧學苑夷為平地　延宕13年台中大智路8月通車貫通前後車站

為速度而生　Xperia 1 II為台首款通過5G認證手機

蝸牛爬水管狂嗑驅蟲蚊香！　身體冒「青筋」網驚：變浩克

3C家電熱門新聞

Sony全新X9500H業界唯一IMAX Enhanced認證

致敬iPhone 4機身邊框設計　iPhone 12保護殼渲染照曝光

iOS 14爆料重點整理

iPhone計算器隱藏小技巧一次看透！　快看看你已知幾項

iPhone 12最新模具圖曝光！　蘋果全系列商品可望走回經典設計

iPhone 12模具曝光5項新機傳聞

iPhone 12要來了！蘋果9款新機已通過EEC認證

摺疊iPhone要來了！爆料者間接證實蘋果已在開發中

色情假帳號進駐IG　更改二選項防止被騷擾

PS5雙版本4組配件與24款遊戲亮相

初代蘋果手機你看過嗎？iPhone 2G到現在還可以用

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

watchOS 7本月亮相！5大傳聞新功能速覽

更多熱門

相關新聞

watchOS 7秋季亮相！5大傳聞新功能速覽

watchOS 7秋季亮相！5大傳聞新功能速覽

蘋果開發者大會（WWDC）將於下周開跑，預計將發表一系列作業系統更新，包括iOS 14、iPad OS 14、watchOS 7、tvOS 14及macOS 10.16。而此次的watchOS 7更新預計將帶來兒童模式、血氧檢測及睡眠追蹤等新功能。

iPhone 12最新模具圖曝光！　蘋果全系列商品可望走回經典設計

iPhone 12最新模具圖曝光！　蘋果全系列商品可望走回經典設計

摺疊iPhone要來了！爆料者間接證實蘋果已在開發中

摺疊iPhone要來了！爆料者間接證實蘋果已在開發中

iPhone計算器隱藏小技巧一次看透！　快看看你已知幾項

iPhone計算器隱藏小技巧一次看透！　快看看你已知幾項

蘋果推新品倒數　供應鏈吃甜

蘋果推新品倒數　供應鏈吃甜

關鍵字：

蘋果AppleiPad ProMagic Keyboard巧控鍵盤魔術鍵盤iPad Air

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

即／竹南科死亡車禍　騎士噴飛20公尺亡

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面