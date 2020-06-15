iPad未來可望全都支援「巧控鍵盤」！　2021年iPad Air備受期待

▲與今年的 iPad Pro 共同推出的巧控鍵盤(Magic Keyboard)。（圖／記者洪聖壹攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今年與新款「iPad Pro」一起推出的「Magic Keyboard」（巧控鍵盤），據外媒報導，爆料專家 l0vetodream 指出，「Magic Keyboard」可望適用於更多的 iPad 機型，目前它可以與新一代的 iPad Pro 及2018年的 iPad Pro 配對使用。

爆料人士並沒有指出哪種不同的機型會搶先搭載「Magic Keyboard」，不過由於 iPad Air 推出在即，傳聞中的第四代 iPad Air 可能就會是「Pro」型號之外，第一款支援「Magic Keyboard」的平板。

Magic Keyboard 具有USB-C端口，另外浮動懸臂設計兼具支架的功能，讓人們無論是在辦公桌上工作，或是躺在床上使用，它都可以調整到更貼合人體工學的視角。

▲巧控鍵盤(Magic Keyboard)。（圖／記者洪聖壹攝）

外媒《phoneArene》報導，在端口方面，新款 iPad Air 可能會用USB-C Type取代Lightning，搭載Micro-LED顯示器及螢幕下Touch ID，不過為了讓價格不那麼昂貴，它可能不會包含TrueDepth相機。天風分析師郭明錤預測，它將於2020年下半年發布，螢幕尺寸在10.8吋至11吋之間。

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