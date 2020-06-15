摺疊iPhone要來了！爆料者間接證實蘋果已在開發中

▲目前蘋果手中已擁有大量與摺疊手機相關的專利 。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

「摺疊手機」可說是繼攝影功能後，各智慧型手機廠的下一件大事，目前已有愈來愈多跡象顯示，蘋果也有意加入這場競賽。日前知名爆料人士普羅瑟（Jon Prosser）在推特上的推文，更近一步暗示，「可摺疊iPhone」將在不久的將來問世。

蘋果手中已擁有大量與摺疊手機相關的專利，從這點即不難看出蘋果對摺疊手機也是有一定程度的想像。上周科技部落客麥克法登（Gregory McFadden）於推特指出，三星Galaxy Z Flip的推出，使人們對可摺疊螢幕手機的「可靠性」變得更有信心，他認為蘋果也該投入製造摺疊手機，將iPhone與iPad合而為一。

麥克法登的推文馬上被普羅瑟給轉發，並間接承認蘋果正在研發摺疊iPhone。

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*blink — Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020

科技新聞網站《Phone Arena》報導，摺疊手機目前尚不完美，三星的首款摺疊手機即未取得很大的成功，但自Galaxy Fold後，三星取得了重大進展。蘋果以往就不是個習慣跟風的公司，且從蘋果的眾多與摺疊手機相關的專利來看，蘋果希望確保螢幕彎曲的過程中不會損害螢幕的完整性。

今年稍早，艾爾弗雷德大學（Alfred University）專攻玻璃研究的教授拉庫斯（William LaCourse）稱，可摺疊iPhone將在未來12至18個月內亮相。該說法是基於康寧的動向，2018年底有消息指出，康寧正在開發供摺疊手機使用的超薄大猩猩玻璃。

三星已於Galaxy Z Flip上採用了超薄玻璃（UTG）技術，今年1月有報導稱，三星已與康寧達成合作協議，預計將可摺疊玻璃的開發將可加速。若一切順利，三星與康寧的合作開發繼或應於明年準備就緒。

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