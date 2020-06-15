復業2禮拜酒店生意仍慘！業者嘆秘辛：因為實名制「這些人」不敢來

▲酒店復業至今已2個禮拜，台中業者卻發現顧客未明顯回流，經分析後發現原因就出在「實名制」。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

新冠肺炎疫情趨緩，相關防疫措施逐步解禁，國內酒店復業至今已2個禮拜，而在台中，報到的小姐雖較停業前多，業者希望靠著這批生力軍吸引酒客，彌補停業期造成的損失，但過了14天顧客卻未明顯回流，業者大失所望，仔細分析後發現，原因就出在「實名制」。

1日中央宣布酒店業有條件開放復業，國內業者紛紛亮燈，當日有台中老司機發現報到的小姐變多，猜測也許是餐飲業、旅遊業等相關行業的民眾，為賺取在疫情期間所損失的經濟，而選擇高薪的酒店業。但經過2個禮拜，業者發現由於實名制的關係，導致生意大受影響。

業者解釋，一些黑道或遊走在法律邊緣分子常會有「仇家」，以往若是不巧就在隔壁包廂，只要不知道、沒看到對方都可以相安無事。如今有了實名制，任何人都能在登記簿上看到名字，因為政府要求，還不得填寫假名，所謂「仇家見面，分外眼紅」，這些人若知道對方就在店內，那不鬧事才奇怪。

業者說，還有少數顧客是瞞著另一半到店內消費，現在只要女方到店察看登記簿，或是打電話詢問，證據就直接擺在那，賴都賴不掉。因此許多人對到酒店消費，目前是保持觀望態度，也許要等到疫情完全受控制、取消實名制那天，生意才會好轉。

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