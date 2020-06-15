1970年沉沒！甘迺迪二戰指揮「PT-59」掃雷艇　從紐約河底被挖出

▲年輕時的甘迺迪，攝於PT-109魚雷艇。（圖／美國海軍官網、達志圖庫）



實習記者崔子柔／綜合報導

美國第35任總統甘迺迪（John F. Kennedy）在二戰期間擔任巡邏掃雷艇PT-59的艇長，該艇在戰後被廢棄，隨後沉沒在紐約哈萊姆河（Harlem River）。現因該地正進行防波堤工程，PT-59的殘骸在水下被找到了。

根據《福斯新聞》（FOX News）報導，甘迺迪指揮的PT-109艇於1943年8月2日參與一次攔截日本船隊的夜襲任務，結果被日本驅逐艦天霧號撞沈。甘迺迪等倖存的11人抓住殘骸，漂浮了幾乎一天才到達一處小島，他與另一名軍官又游到附近另一小島求救，經歷7天艱苦逃生，才被紐西蘭步兵團救回。

▲掃雷艇PT-59。（圖／美國海軍）

因為甘迺迪在這次事件中展現出決心與勇氣，獲頒海軍及陸戰隊勳章（美國海軍和海軍陸戰隊非戰鬥貢獻的最高榮譽），並於1943年10月至1944年11月在南太平洋戰場擔任PT-59艇長，當時太平洋舒瓦瑟爾島上的美國海陸士兵遭到日軍重重包圍，甘迺迪與PT-59船員成功載走受困的美軍。

PT-59戰後被出售，作為釣客的出租船，後來在哈萊姆河上被當成遊艇使用，直到1970年代中期被廢棄後沉沒於河底。至於PT-109艇則在2002年5月，一支探險隊在索羅門群島附近海域找到疑似殘骸。