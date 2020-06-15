獨／野柳籍漁船疑碰撞台中梧棲碼頭翻覆　6漁工受困獲救

▲ 野柳籍漁船疑碰撞台中梧棲漁港碼頭翻覆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台中報導

行政院漁業署15日上午9時許通報，萬里野柳漁港籍「漁發286號」漁船停泊在台中梧棲漁港加油站前海域14日深夜11時許，疑因纜繩太短，退潮時不慎碰撞碼頭翻覆整艘船浸水，船上6名印尼籍漁工被救起，目前由台中區漁會協助吊掛漁船事宜，預計15日下午4時漲潮再行吊掛作業。

▲ 野柳籍漁船疑因纜繩太短，退潮時不慎碰撞碼頭翻覆整艘船浸水。

據了解，野柳漁港籍「漁發286號」漁船，因纜繩太短，退潮時碰撞碼頭階梯，導致漁船傾斜翻覆，萬里區漁會理事長練聰明協同總幹事許順發已經抵達現場協助船主處理，預計15日下午漲潮扶正後抽水，再拖回萬里野柳港。

新北市政府農業局表示，第一時間聯繫林姓船主表達侯市長關心，並發放1萬元慰問金，後續將配合船主時間由市府代表到場慰問。另救助金部分，依據「新北市政府漁業災害救助要點」發放救助金。

【更多新聞】

媽祖遶境沒他不行！鑾轎前「報馬仔」打頭陣 命理師揭密：腳趾都有涵義

思考與國民黨合作補選高雄市長 柯文哲「伸手算日子」：還有8天

百元有找！金山港式曹記燒臘便當 燒鴨表皮金黃酥脆、油雞腿鮮嫩多汁

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活