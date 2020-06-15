ㄎㄧㄤ男自撞小黃粉碎性骨折！就診「討嘸止痛針」爆走…揮水果刀嗆捅醫護

▲吳姓男子邊吸毒邊開車遭逮，送醫後討不到止痛針又失控揮水果刀恐嚇醫護。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／新北報導

吳姓男子邊吸毒邊開車，過程中精神恍惚撞上捷運站外在路邊排班的計程車，警方到場處理時因發現他右膝骨折，先行將他送往醫院救治，怎料在醫院內，吳男在要求護理師施打止痛針遭拒後，竟衝動揮刀恐嚇護理人員，嚇得醫護人員趕緊案，讓他除吸毒外再添一罪，被依違反醫療法移送法辦。

23歲的吳男先前就有毒品前科，沒想到2019年間他又再犯，4月11日凌晨駕駛黑色休旅車行經中和興南路二段時邊開車邊吸毒，從附近路口監視器畫面可見，吳男先是忽快忽慢，後來行進方向越來越偏，下秒直接撞上在捷運站外排班的計程車，還差點翻車。

▲吳姓男子邊吸毒邊開車遭逮，送醫後討不到止痛針又失控揮水果刀恐嚇醫護。（圖／東森新聞）

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警方到場處理時，吳男因右膝粉碎性骨折，先行被送至新店耕莘醫院治療，孰料在醫院內，吳男並沒有比較安分，疼痛難耐的他請求護理人員幫忙施打止痛針，當下護理師以「沒有間隔6小時無法施打」為由拒絕，沒想到此時吳男竟直接爆走，拿起桌旁的水果刀開始揮舞，情緒失控怒吼，「我現在就是很痛，你都不幫我打止痛針，是要我捅自己還是捅你？還是要我去診間砍醫生」，護理人員嚇得趕緊報案，警方後來依違反醫療法將他移送法辦。

台北地院審理時吳男坦承犯行，最後被依《恐嚇方法妨害醫事人員執行醫療業務罪法》判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元；而受害醫院則譴責表示，絕不允許暴力行為在醫院發生。

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▲從吳男行車紀錄器可見，他行經時忽快忽慢，相當不穩。（圖／東森新聞）