陳其邁躺著選？　名嘴點出「兩大挑戰」：他應該緊張！高雄市民很累

▲陳其邁（中）14日和民進黨高雄市黨部主委趙天麟（左）、媒體人王瑞德（右），到高雄駁二特區發冰 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者陳俊宏／綜合報導

行政院副院長陳其邁預計17日將請辭，正式投入高雄市長補選。對此，時事評論員王時齊點出陳的「兩大挑戰」，覺得陳應該緊張，「高雄市民很累，光為了市長已經投了很多次票。」

《鄭知道了》主持人許貴雅分析，陳其邁在2018年高雄市長選舉，以74萬票敗給韓國瑜；2020總統大選，綠營票盤催到109萬票；這次罷韓來到93萬多票，「很多人說，其邁你現在撿現成的，你可能躺著選。其實我說坦白，你不知道現在陳其邁心裡壓力有多大，必須把票衝到一個數字才會好看。」

對此，王時齊說，「我覺得陳其邁的緊張是應該的」，因這93萬的罷免票不是全部是民進黨的，不是全部都是綠的；上次陳其邁拿到74萬票，那次藍綠對決緊繃，催票催到極致，才催出74萬的民進黨票。

▼陳其邁14日到高雄駁二特區發冰 。（圖／記者洪靖宜攝）

王時齊表示，單一選舉補選投票率勢必會下降，這是陳其邁很大的挑戰，對陳很困難是如何催出支持者熱情，讓你的票數不要太難看，這是高難度的挑戰。

王時齊指出，「高雄市民很累，光為了市長已經投了很多次票」，加上總統大選等，被搞得很疲乏，所以相對投票率會更低，「在這種條件之下，我覺得陳其邁要能帶起高雄市的熱情，重返高雄榮光這件事，對他的確是一個很困難的挑戰。」她也建議，「我覺得陳其邁努力說服高雄人說，你一定會好好拚，盡可能把票數衝高，那個是他的責任。」

▼王時齊點出陳其邁參與高雄市長補選的兩大挑戰。（圖／資料照／記者林敬旻攝）