沈榮津接行政院副院長？　陳其邁大讚：史上最強歐吉桑

▲沈榮津。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院副院長陳其邁17日將請辭，投入高雄市長補選，而副院長遺缺，以經濟部長沈榮津接任呼聲最高。對於沈榮津這位人選，陳其邁15日受訪時大讚，「史上最強歐吉桑」，也相信行政院長蘇貞昌會推出最適合人選。

據了解，沈榮津在疫情期間，籌組口罩國家隊、防疫國家隊，以及紓困振興政策上，立下汗馬功勞，而在後疫情時代，國家的經濟問題會是重中之重，台灣勢必面臨經濟振興、全球產業重分配，以及台商回流等重大政策的考驗，這成為他在內部擁有高呼聲的關鍵。

陳其邁上午參訪「台灣人工智慧實驗室」，針對沈榮津這位人選，他受訪時表示，很佩服沈榮津，為了口罩問題，常常到晚上1點還在聯絡，他算是年輕人，到晚上1、2點還沒睡覺很正常，但沈榮津到晚上1、2點還沒睡，也許早上5、6點就要起床，真的是「史上最強歐吉桑」。

陳其邁指出，對沈榮津印象深刻，當然其他部會首長也非常優秀，副院長一職必須與院長充分合作，相信蘇貞昌用人一定會站在整個行政團隊工作能夠協調、推動政務，推出一位最有執行力、最有魄力、能與蘇貞昌配合的人選。

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