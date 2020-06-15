被酸當選後和陳菊「討論貪汙除罪化」　陳其邁回應了

▲陳菊、陳其邁。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院副院長預計17日請辭，正式投入高雄市長補選。國民黨台北市議員羅智強14日在臉書狠酸，建議陳其邁當選後，跟前高雄市長陳菊舉辦「雙陳論壇」，討論貪汙除罪化。對此，陳其邁15日受訪時表示，把時間花在讓高雄，這比較重要。

羅智強表示，基本上高雄市長補選，有貪二代光環加持的陳其邁，躺著選都會贏，所以先恭喜陳其邁；另外，想到一個很棒的建議，「建議邁邁當上高雄市長後，可不可以跟陳菊前市長，每年固定舉辦雙陳論壇，討論貪污除罪化」。

陳其邁上午參訪「台灣人工智慧實驗室」，對於羅智強的說法，他受訪時回應，選舉是在整個高雄市政的推動政務上，這是國人共同的期待，高雄已經紛紛擾擾一年多，把時間、力氣花在如何讓高雄更好，讓整個政策發展、城市發展能夠聚焦，這比較重要。

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