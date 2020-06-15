吳怡玎被點名選高雄市長…父炒股浮檯面　陳其邁：我不太認識她

▲國民黨立委吳怡玎。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長補選，藍綠備戰。行政院副院長陳其邁預計17日請辭，正式投入補選，而國民黨不分區立委吳怡玎被點名參戰，父親吳光訓先前涉炒股案一事再被重提。對於吳怡玎被視為國民黨可能人選，陳其邁15日表示，吳怡玎是剛當選的立委，「坦白講，我不太認識跟熟悉」、「我不太認識吳委員」。

陳其邁指出，希望國民黨採取民主機制或符合他先前說的兩個條件，第一、必須在高雄，第二、能夠熟悉整個高雄現在所面臨的挑戰以及怎麼做，這是市民的期待，至於國民黨要提出什麼人選，要尊重國民黨的作法。對於吳怡玎父親吳光訓炒股案再被重提，陳其邁不願多作回應，僅表示，「我不太認識吳委員」。

另一方面，外傳吳怡玎意願不高，吳怡玎14日受訪時回應，現在個人意願不是最重要的事，不想在黨中央表示之前表達任何意見，避免破壞團結。

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