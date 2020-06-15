波瑞爾：歐盟不會聯美抗中　更追求大型且積極的合作

▲歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）15日與美國國務卿龐培歐舉行視訊會議，談論關於中國假消息議題，接著又表示，「歐盟不會和美國結盟共同對抗中國」，且否認將中國視為「系統性競爭對手」，呼籲歐盟和中方進行「大型且積極的合作」。

根據《南華早報》報導，波瑞爾14日在個人官網上發文表示，歐盟不會在美中之間選邊站，歐盟的外交風格是多邊主義與合作型，美中關係在全球上逐漸緊張，選邊站的壓力也持續增加，「歐洲人必須依照自己的方式做事情」。

歐盟官員於10日公開指控，中國和俄羅斯在歐盟內部進行假消息宣傳。對此，波瑞爾表示，歐盟反應假消息宣傳，不應該被視為對中國的攻擊，假消息的事情已經存在很長一段時間，從五年前就發生了，不是針對中國才召開討論的，更不是為了要挑起任何的紛爭。

此外，歐盟委員會去年召開中歐峰會前夕時指出，將北京定位為「系統性競爭對手」；如今，波瑞爾則指出，歐盟準備淡化視中國為系統性競爭對手的態度。

波瑞爾表示，「我們與中國的關係複雜且多方面，『系統性競爭對手』引起大家的關注，大家多把焦點放在『競爭』，而不是前面的『系統性』，雖然該詞有競爭字眼，但不代表我們正在進行系統性競爭。」