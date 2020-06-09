中選會駁：開票所管理員拿一疊同意票為假消息　一定會法辦

▲中選會主委李進勇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會8日才駁斥高雄市長韓國瑜罷免投票案6日當天的網路假消息，想不到仍有網友變本加厲改捏造及散布其他不實訊息。對此，中選會9日強調，針對不斷惡意捏造的假訊息及不實指控，一定會依法移送法辦，請民眾勿聽信並以訛傳訛，若有發現違者，也可自行告發。

中選會指出，他們昨天才駁斥網傳「監票發現共有100人重複投票3次」、「高效率灌票」及「50多萬年輕人遷戶口到高雄投罷免票」是有人不法且惡意造謠的不實訊息，想不到還有網友改捏造及散布「本人為投開票所管理員，已經私下拿了一疊同意票」的假消息。

中選會表示，該投開票所確實有這位管理員，但是此一選務假訊息實在太誇張，因為經主任管理員及主任監察員宣布及確認的領票人數均與投票權人名冊相符，且現場皆有罷免案正反雙方所推派的監察員見證在案。

▲中選會駁斥罷韓網路謠言。（圖／中選會提供）

中選會指出，罷免票印製、運送、分發、保管都是依據相關法規辦理，印製期間，由監察小組委員到場監印，並請高雄市政府警察局24小時派員擔任警衛。罷免票運送至各區選務作業中心時，由警察機關全程護送，在點算罷免票時也全程錄影，並請高雄市政府警察局派員全天候擔任警衛，而工作人員進出印刷廠及選務作業中心也都落實安全檢查。

中選會解釋，投開票所工作人員是依法招募產生，且二分之一以上須為公教人員，同時在投開所負責監票的監察員，也是由提議人的領銜人及被罷免人依法推薦；投票前也會展示空票匭、開票時，也允許公眾錄影，整個過程，完全公開透明。

中選會強調，主辦此次選務的高雄市選委會依法公正辦理選務，而兼辦選務的同仁亦以高雄市政府的公教人員為主，請網友不要再懷疑高雄選委會公正執法的決心，更不要藉此再惡意打擊兼辦選務奉公守法的高雄市各區公所、各投開票所的全體選務同仁。

中選會呼籲，對於選務假訊息，並非只有中選會及高雄市選委會等選務機關會移送檢警單位法辦而已，民眾也可以舉發，若是犯罪行為者，人人亦可依法告發，交由警察機關或司法機關依法處理。

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