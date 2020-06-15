家族聚會吃4450元霸王餐！兩桌人分批落跑　佛心老闆娘還幫留面子

▲疫情解封之後墾丁大街湧現人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

疫情解封後，各地旅遊景點陸續出現人潮。不過，墾丁後壁湖某餐廳女員工日前在臉書「爆廢公社」PO文，指稱有一個家族在餐廳裡舉辦聚會，一家十多人分成2桌用餐，卻在吃完之後分批落跑，白吃了4450元的霸王餐。

根據《三立新聞網》報導，女員工在PO文中提醒墾丁地區業者注意，並表示13日這一家十多人吃了4450元的霸王餐，成員有大有小，分成2桌用餐，因為當天是星期六，餐廳中人來人往，沒想到他們竟然趁亂分批落跑，由於先前受到疫情影響，餐廳收入減少，如今疫情解封，卻又遭到客人白吃白喝，讓老闆娘相當傷心。

請繼續往下閱讀...

▲餐廳老闆梁決定將霸王餐的事情交給警方處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

不過，女員工在PO文不久後隨即刪除文章和影片。她在個人臉書頁面解釋，感謝關注這件事的朋友們，當時PO文是想替善良的老闆娘打抱不平，雖然整起事件「不是誤會」，但後來老闆娘決定留給客人面子，將事情交給警方處理，所以就把文章刪掉了。

女員工表示，餐廳原本是希望客人吃得開心，因此都是吃完再付款，沒想到竟然發生這樣的事情，老闆娘也覺得是自己的疏忽，所以不願鬧大，「謝謝各位好朋友的分享，謝謝那麼給力的朋友們。」