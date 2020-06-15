　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家族聚會吃4450元霸王餐！兩桌人分批落跑　佛心老闆娘還幫留面子

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲進人墾丁旅遊旺季，吸引遊客湧入，大街上都是車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲疫情解封之後墾丁大街湧現人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

疫情解封後，各地旅遊景點陸續出現人潮。不過，墾丁後壁湖某餐廳女員工日前在臉書「爆廢公社」PO文，指稱有一個家族在餐廳裡舉辦聚會，一家十多人分成2桌用餐，卻在吃完之後分批落跑，白吃了4450元的霸王餐。

根據《三立新聞網》報導，女員工在PO文中提醒墾丁地區業者注意，並表示13日這一家十多人吃了4450元的霸王餐，成員有大有小，分成2桌用餐，因為當天是星期六，餐廳中人來人往，沒想到他們竟然趁亂分批落跑，由於先前受到疫情影響，餐廳收入減少，如今疫情解封，卻又遭到客人白吃白喝，讓老闆娘相當傷心。

請繼續往下閱讀...

▲吃飯,下午茶,早午餐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲餐廳老闆梁決定將霸王餐的事情交給警方處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

不過，女員工在PO文不久後隨即刪除文章和影片。她在個人臉書頁面解釋，感謝關注這件事的朋友們，當時PO文是想替善良的老闆娘打抱不平，雖然整起事件「不是誤會」，但後來老闆娘決定留給客人面子，將事情交給警方處理，所以就把文章刪掉了。

女員工表示，餐廳原本是希望客人吃得開心，因此都是吃完再付款，沒想到竟然發生這樣的事情，老闆娘也覺得是自己的疏忽，所以不願鬧大，「謝謝各位好朋友的分享，謝謝那麼給力的朋友們。」

ET快訊
台記者稱「3萬飛彈難登陸」　解放軍退役中將嗆「所有軍事目標早
快訊／台北商業大學「女大生墜樓」！　無呼吸心跳搶救中
家族聚會墾丁吃4450元霸王餐！兩桌人分批落跑　佛心老闆娘還
吳夢夢為拍SOD「狂鏟10kg」成果照出爐！全身只穿XL白內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄學校爆「鼻病毒群聚感染」　名醫憂心：台灣個人防護已鬆懈

今防午後雷雨！下波「滯留鋒面+西南氣流」大變天時間　吳德榮說話了

台北3大夜市PK排行出爐！「話題王」狂刷6倍討論度　骰子牛爆紅

土城15年老字號「行李箱賣600元」！員工淚曝辛酸　霸氣老闆：虧錢也要發薪

炎炎夏日喝再多水都覺渴？　小心中暑及熱衰竭悄悄上門來

家族聚會吃4450元霸王餐！兩桌人分批落跑　佛心老闆娘還幫留面子

高雄學校爆「鼻病毒群聚感染」　名醫憂心：台灣個人防護已鬆懈

今防午後雷雨！下波「滯留鋒面+西南氣流」大變天時間　吳德榮說話了

台北3大夜市PK排行出爐！「話題王」狂刷6倍討論度　骰子牛爆紅

搶救228烈士湯德章故居行動成功達標！　8千多人讚助募得2多千萬元

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

炎炎夏日喝再多水都覺渴？　小心中暑及熱衰竭悄悄上門來

家族聚會吃4450元霸王餐！兩桌人分批落跑　佛心老闆娘還幫留面子

高雄學校爆「鼻病毒群聚感染」　名醫憂心：台灣個人防護已鬆懈

今防午後雷雨！下波「滯留鋒面+西南氣流」大變天時間　吳德榮說話了

台北3大夜市PK排行出爐！「話題王」狂刷6倍討論度　骰子牛爆紅

搶救228烈士湯德章故居行動成功達標！　8千多人讚助募得2多千萬元

土城15年老字號「行李箱賣600元」！員工淚曝辛酸　霸氣老闆：虧錢也要發薪

媽祖遶境沒他不行！鑾轎前「報馬仔」打頭陣　命理師揭密：腳趾都有含義

狂招惹小人！本週3生肖「事業運爆慘」淚當社畜...求不加班就好

快訊／1日2發「大雷雨彈」又來了！猛灌台中30分鐘　全台17縣市防豪雨

宮崎駿藏在動畫的10大人生哲理：生活壞到一定程度就會好起來，因為它無法更壞

不肖業者假借宣導及檢修名義行不法推銷　台南市消防局籲請民眾注意提防

10盎司牛肋排400元有找　WILDWOOD餐廳點波士頓龍蝦專屬加購價

花蓮最大免費玩水點！知卡宣森林親水公園7/18開放　從720度滑水道急速落下

日本「佛系歌手」邀全球60名僧侶線上誦經　開唱10秒淨化網友

北京新冠肺炎又增36確診！　孫春蘭坦言：疫情擴散風險很高

炎炎夏日喝再多水都覺渴？　小心中暑及熱衰竭悄悄上門來

新台幣開盤貶值1.8分　以29.780元開出

杜紫宸揭名嘴「特權待遇」　周玉蔻、黃光芹等10人都上榜

摺疊iPhone要來了！爆料者間接證實蘋果已在開發中

米克斯趴地「前腳斷成兩截」　 網第一眼驚呆：以為是油條裝的

生活熱門新聞

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

今防午後雷雨！下波鋒面+西南氣流大變天　吳德榮說話了

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

救護車上的字全印反　他解答了

塵封金融卡買Switch刷過了！感人真相神轉

拍SOD網搬家人酸　吳夢夢打臉了

名醫談高雄鼻病毒：台個人防護鬆懈

吳夢夢自曝上空無碼照　本尊帳號曝光

狂招惹小人！本週3生肖「事業運爆慘」淚當社畜

瞬間雨彈襲擊新北市　板橋、新莊、三峽、土城都積水

台中雷雨「汽車全龜速前進」！早上還大太陽

「報馬仔」裝扮全身上下意涵精神

更多熱門

相關新聞

國內旅遊2天1夜！她「浮誇行李照」驚呆網

國內旅遊2天1夜！她「浮誇行李照」驚呆網

每個人出門帶行李的喜好不同，有人認為極簡為上，但也有人喜歡準備得越全面越好。有網友就分享她國內兩天一夜旅行的行李照，浮誇到令眾人傻眼，直呼就連出國都沒這麼誇張，「沒想到還有比我更厲害的。」

騎車玩手機被開單女神警花開單　網友神到身分

騎車玩手機被開單女神警花開單　網友神到身分

客神邏輯「爽賺霸王餐」　老闆退完錢：我很笨

客神邏輯「爽賺霸王餐」　老闆退完錢：我很笨

學生約戰「別再躲！」　老師一句求饒潮爆

學生約戰「別再躲！」　老師一句求饒潮爆

整疊私房錢藏汽車　拆音響才破解

整疊私房錢藏汽車　拆音響才破解

關鍵字：

爆廢公社霸王餐

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

台灣哪裡要捷運　網友狂推1縣市

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面