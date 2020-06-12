小學生放話「不要再躲！」約戰放學後　老師求放過「只有新手車」潮爆

▲老師！老師快赴約應戰啦 XD（圖／廖先生授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在小朋友的娛樂都和手機有關係，尤其是現在夯什麼手遊，當老師的也得略懂。就有一名男網友表示，朋友被班上的學生「約戰」，文中貼出聯絡簿照片，只見學生寫下「昨天買了跑跑新車」，呼籲老師「不要再躲了」、放學要比一場。讓原PO忍不住笑說「除了上課還要會玩手遊才能抓住小孩子的心，真辛苦呢！」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見小朋友在聯絡簿的「親師交流」欄中寫下「我昨天買了跑跑新車，跑了好多次第一，老師不要再躲了，明天放學來比一場。」原來是學生在玩一款休閒類賽車競速遊戲，要揪老師一起玩。看到學生的邀請，原PO朋友馬上求饒「老師只有新手車……放過我吧！」

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▲看到學生約戰，老師直接求饒「放過我吧！」（圖／廖先生授權使用）

看到朋友被班上學生約戰，原PO忍不住笑說，「現在的小學老師，除了上課還要會玩手遊才能抓住小孩子的心，真辛苦呢！」也透露朋友是名男老師，現在28歲，教的是國小三、四年級的學生，平常不僅是朋友間的搞笑開心果，和小朋友相處也很融洽，他還聽說有學生會找他打另一款「5v5多人線上戰鬥技術型遊戲」。

看到貼文後，其他網友紛紛留言大讚，「真棒的老師，適度的跟學生一起玩真的很棒」、「我也想要這種老師」、「好可愛的對話」、「很好啊！跟老師感情好哈哈哈哈」、「亦師亦友才是最棒的，跟歐美教育一樣。」留言中還有其他老師現身，「還要開公會給小孩跟」、「聊遊戲可以很容易拉近跟學生的距離，我也都被約傳Ｏ，還要比排位 XD」。