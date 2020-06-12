嫌蛋餅沒鮪魚！客人一句神邏輯「爽賺霸王餐」　老闆退錢回神：我很笨

▲客人點鮪魚蛋餅，白吃白喝後秒閃。（示意圖／非當事人店家／記者黃靖惠攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少業者寧願浪費，也要把做錯的餐點收回，以免引起不必要的糾紛！不過一名早餐店老闆卻討拍，有客人點鮪魚蛋餅，卻直言沒有鮪魚，正當他要收回重製作，對方卻怕浪費，「退我錢就好」，接著吃完蛋餅後，還拿完35完閃人。文章曝光後，一票網友驚呆，「根本是吃霸王餐新招！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》分享逆天糗事，日前一位女客人點了一份鮪魚蛋餅內用，香噴噴端上桌後，對方卻質疑：「這是原味蛋餅吧」，還一邊翻開內餡查看，雙方對話如下：

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原PO：我們鮪魚跟蛋液打在一起煎的



女客人：你看這明明是原味蛋餅啊！



原PO：那我幫你再做一份鮪魚分開的



女客人：不用收走啊！退我錢就好，不然浪費

一頭霧水的原PO思緒還轉不過來，下秒答應退錢，也想說等著對方吃完後，一定會發現內餡有鮪魚。殊不知，女客人默默吃完後，拍拍屁股閃人，還不忘拿走35元，「我真心覺得他吃後就會發現，會不收退的錢，所以我等他入口後才請店員妹妹拿給他，但我太天真了！」

事後，原PO越想越不對勁，擺明讓對方吃了霸王餐，「我知道我很傻很笨...我已經被店員妹妹罵一天了，饒了我！」最後，原PO無奈自嘲，「至於這個人⋯她的樣貌已經牢牢記住了，還是歡迎她來，當然也會特別觀照一下。」

▲網友認為，至少要收原味蛋餅的錢！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

貼文曝光後，底下網友狂轟吃相難看，「你人真的很好耶，我應該要吃爆你？」、「他一定常常靠這招吃免錢的」、「簡單來說，你被唬住了，她只是想吃免費的」、「到底為啥要退錢給他啦」、「應該算原味蛋餅的錢⋯她硬要退錢的話，就直接收走，就算餵給垃圾桶也不想給這種騙吃的奧客」、「這招恥度很高欸」。

不少餐飲業苦主也分享奇葩事，「我們咖啡廳還遇到客人說我們的咖啡有蟑螂味，重點她喝剩下一口才來問我們喔，然後我們還是給她一杯（同個機器出來），最後她喝完了呢」、「故意的，我也遇到這樣不想付錢的，他會到不同店家用這招，還遇過夫妻檔」、「我們家的鮪魚也是跟蛋液打在一起，也常常被抱怨沒鮪魚，後來索性不要打散，就一坨給他們看」。