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土城15年老字號「行李箱賣600元」！員工淚曝辛酸　霸氣老闆：虧錢也要發薪

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▲▼土城15年老字號「行李箱賣600元」！員工淚曝辛酸　霸氣老闆：虧錢也要發薪。（圖／翻攝行李箱達人阿貴師臉書）

▲土城15年老字號阿貴師特賣！行李箱一個只賣600元。圖／翻攝「行李箱達人阿貴師」臉書

記者許力方／綜合報導

在土城深耕15年，行李箱維修廠商「阿貴師」遭逢疫情衝擊，僅剩不到5%的營業額，但員工們卻依舊「不可思議的正常」上下班，原來是老闆一肩扛起一個月300萬開銷，承諾虧錢也會照發薪水，12至14日也舉辦出清特賣會，24吋行李箱「只要600元」3折出清，讓60位員工感動不已。

疫情延燒至今，旅遊相關產業深受衝擊，阿貴師員工6月1日就透過臉書吐露背後辛酸，15年前出國旅行是一種奢侈，現今昔以為常，久久出國一次，買一個行李箱覺得浪費錢、占空間，老闆阿貴師下定決心發揮所學，拯救那些被遺棄的行李箱孤兒，開啟行李箱維修之路，成立了公司，更漸漸站上各大航空公司指定行李箱維修廠商。

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▲▼土城15年老字號「行李箱賣600元」！員工淚曝辛酸　霸氣老闆：虧錢也要發薪。（圖／翻攝行李箱達人阿貴師臉書）

▲▼土城15年老字號「行李箱賣600元」！員工淚曝辛酸　霸氣老闆：虧錢也要發薪。（圖／翻攝行李箱達人阿貴師臉書）

▲▼土城15年老字號「行李箱賣600元」！員工淚曝辛酸　霸氣老闆：虧錢也要發薪。（圖／翻攝行李箱達人阿貴師臉書）

▲員工淚曝特賣辛酸，霸氣老闆：虧錢也要發薪。

員工透露，老闆阿貴師15年來，掌中的厚繭沒有消退過，至今依舊天天親手為客人修箱，但這次疫情發生至今，小員工們一如往常正常上下班，「一切都正常的太不可思議」，但公司其實面臨巨大困境，因為不能出國，行李箱賣不出去，維修也沒了需求，僅剩不到5%的營業額，甚至比2008年金融海嘯的不景氣更難承受，「大概比你能想像的樣子再慘10倍吧！」

員工正常上班的背後，其實是阿貴師一肩扛起，承諾所有員工，不惜奔波籌款也要支付薪水，因此忍痛決定將現有大部分的行李箱降價出清，一方面救自己、一方面回饋鄉親，12日至14日在土城的鐵皮倉庫搭起特賣會場，連3天廠拍出清，一個24吋行李箱特價600元！

阿貴師接受《東森新聞》訪問時感嘆，現在訂單已經幾乎不剩，「架子比人還多」，以前朋友問他景氣好壞對這個產業是否影響？他都說「老天爺對我很好，景氣好，我行李箱可以賣很多；景氣不好，我可以維修、出租就會爆量，但想都想不到，竟然會有飛機不飛的一天。」

阿貴師說，自家上百坪的門市、維修區一個月開銷要300萬元，如今每個月就要虧200萬元，但他仍堅持拒放無薪價，到處籌錢、拿出積蓄，沒有一天遲發薪水，讓60名員工感動不已，有員工說，很多同行早就開始裁員、放無薪假，「但我們公司到目前，坦白講，連特休假先放都沒有。」

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▲▼土城15年老字號「行李箱賣600元」！員工淚曝辛酸　霸氣老闆：虧錢也要發薪。（圖／翻攝行李箱達人阿貴師臉書）

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