國內旅遊2天1夜！她扛「離家出走規模」行李　網掉下巴：比出國還扯

▲ 原PO出遊兩天一夜的行李。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人出門帶行李的喜好不同，有人認為極簡為上，但也有人喜歡準備得越全面越好。有網友就分享她國內兩天一夜旅行的行李照，浮誇到令眾人傻眼，直呼就連出國都沒這麼誇張，「沒想到還有比我更厲害的。」

「有老公的有男友的快tag他，告訴他們你們真的不誇張。」一名女網友在臉書「爆廢公社」中貼出她國內旅遊的行囊，明明只是兩天一夜，但乍看之下她就帶了2個行李箱、2個隨身包、幾個袋子，甚至還有一台電器。

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原PO表示，她覺得這樣的規模還算正常，但同行的友人都覺得她太誇張，搞得像是要出國一樣，「女友人說我帶4雙鞋子是屬蜈蚣嗎？」

她接著澄清，東西之所以會這麼多，是因為他們要在民宿唱歌，但因為民宿沒有設備，老闆說可以自己帶，她才會帶上2隻麥克風、投影機和音響。至於4雙鞋的部分，她表示因為行程上山下海，必須把適合這些環境的鞋子都帶齊。

▲原PO要去海邊又要爬山，所以帶了拖鞋、室內拖、布鞋和涼鞋。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而網友們見狀後還是覺得很不可思議，「絕對不會把力氣花費在搬行李上面」、「這麼多東西感覺回家會忘東忘西」、「我給我老公看了，他感到很安慰」、「我出國5天都沒這麼多」、「一家2大1小，3天2夜東西都沒有板主的多」、「我以為我很浮誇，結果沒想到還有比我更厲害的」、「兩天一夜，通常一個購物袋搞定」。

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