台北3大夜市PK排行出爐！「話題王」狂刷6倍討論度　骰子牛爆紅

▲2019至今1年夜市網路好感調查，台北3大知名夜市PK結果出爐。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

夜市文化可以說是台灣非常知名的特色之一。銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心日前針對台北知名的士林、寧夏、南機場3大夜市進行調查，從關鍵字、社群討論、新聞報導等綜合分析3大夜市的網路聲量趨勢，觀察哪一個才是現在最多人討論、好感最高的夜市。

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▲三大夜市2019年至2020年間最多人討論的是士林夜市。（圖／銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心）

銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心使用《KEYPO大數據搜尋引擎》，從2019年6月16日至2020年6月14日間針對士林、寧夏、南機場3大夜市進行關鍵字調查，發現士林夜市以38382筆（63.26％）最多人搜索或討論，其次是寧夏夜市15439筆（25.45％）、最後則是南機場夜市6854筆（11.3％）。

▲數據顯示「寧夏夜市」網路好感度的比例最高。（圖／銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心）

若從上述的數據進一步分析好感度，士林夜市正向討論共有10376筆、負面討論有5701筆，比例為1.82。寧夏夜市正向討論共有5890筆、負面討論有1427筆，比例為4.13。南機場夜市正向討論則有2428筆、負面討論637筆，比例為3.81，數據顯示「寧夏夜市」網路好感度的比例最高。

若從熱門新聞來看，士林夜市近年因為坑殺客人的新聞頻傳，回文數排行大多是如骰子牛、水果等坑客的負面報導佔據，而寧夏夜市與南機場夜市因為新冠肺炎疫情因素，除了如「夜吃必吃」的美食新聞外，夜市前期的防疫規定到後期的紓困、振興均是媒體報導的重點項目。