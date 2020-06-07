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1小時2起！自強號嘉義疑「撞侵軌路人」急煞　搜500m沒找到…將調監視器

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▲▼員林車站傳死傷事故。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林站1女跌入月台，慘遭自強號撞死卡車底。（圖／記者唐詠絮攝） 

記者許力方、翁伊森／嘉義報導

台鐵一日兩起旅客闖軌遭自強號撞擊事故，7日下午4時48分，彰化員林站一名女子跌入月台，當場被撞死，隨後一小時內，嘉義民雄又發生有人侵入平交道，遭撞擊，然而警方冒雨搜尋，沿線約500公尺都沒有發現「人」，6時許放行，後續將由台鐵調閱監視器釐清案情。

今日第一起事故發生於下午4時48分，一名女子在員林站第二月台墜落軌道，當場遭從屏東開往七堵的134次自強號列車撞上，警消獲報趕抵現場，發現她卡在車下，緊急於5時40分拖出，送醫仍傷重不治。5時52分處理大體蒐證完畢，解除封鎖、恢復雙線行車。台鐵表示，社頭站至員林站間南下、北上列車延誤，影響15列482分7100人。

▲▼員林火車站男子落軌遭輾斃。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲女子落軌遭輾斃。（圖／記者李忠憲翻攝）

第二起則於下午5時43分，129次基隆開往枋寮的自強號行駛於民雄至嘉義間東正線宏仁女中平交道時，天正下雨，疑似撞到一名侵入軌道的路人，列車司機緊急停車報案，但警消人員搜尋近1小時，從車站沿線約500公尺都沒有找到，於6時32分放行，恢復雙向行車。台鐵統計，本事故共影響6列次、208分，約3030位旅客。

一波未平一波又起，一直到晚間7時58分，彰化二水至田中間外物入侵事故，自晚間6時20分起，各次南下北上列車有延誤情形，台鐵預計晚間9時恢復。

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