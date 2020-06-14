金與正變身！2年從和平信使躍升「南韓事務總管」　重砲鞏固地位

▲ 金與正平昌冬奧前出訪南韓，與文在寅一同觀賞北韓管弦樂團演出。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正連日針對空飄傳單問題開砲，13日更揚言對南韓動武。不過2年前南韓平昌冬季奧運時，金與正才擔任兩韓間和平信使的角色，如今卻搖身一變，成為兩韓陷入冰河期的關鍵人物。

2018年2月平昌冬奧開幕前夕，金與正曾以特使身份出訪南韓，也是首度有流著北韓純正血脈「白頭血統」的金式家族成員踏上南韓領土。她和南韓總統文在寅在青瓦台共進午餐、轉達金正恩的親筆信，在融洽的氣氛之下觀賞兩韓女子冰球聯隊的第一場比賽。

出訪行程的最後一晚，金與正在時任文在寅幕僚長任鍾皙等官員舉辦的歡送晚宴上表示，「希望成為一體的日子早日到來，在平壤再次見到令人開心的人們。」接著在2018年4月的板門店兩韓峰會、9月的平壤峰會上，金與正都跟在金正恩身旁，緩和緊張氣氛。

▲ 文在寅前年9月出訪平壤，金正恩親自迎接，金與正全場緊跟。（圖／翻攝自青瓦台國民放送KTV）

約在2020年初，金與正的角色出現轉變。她在3月3日晚間以「對青瓦台低能的思考方式表達驚愕之情」為題發表談話，批評南韓對北韓的砲兵部隊火力訓練「表示遺憾」，使用多管閒事、作賊喊抓賊等強烈措辭。

金與正不僅是金正恩的骨肉至親，在國政上也深受哥哥信賴。由她親自出面譴責南韓，反映北韓領導階層的激昂情緒。她4日發表談話時，也怒罵散布傳單的脫北者是「垃圾」、「笨蛋」等等，豪不隱晦地表達不滿，更揚言關閉金剛山觀光區、開城工業區、南北韓共同聯絡辦事處及撕毀《9‧19軍事協議書》。

時隔短短9天，金與正13日再度開口，預告採取軍事行動，也提到「我已經行使委員長同志、黨和國家賦予我的權力，指示相關部署進行下一步行動」，證明自己就是名符其實的北韓「第二把手」。

▲ 金與正如今一手掌握對北韓事務。（圖／路透社）

另有分析指出，金與正發表一連串談話，是為在國內及國際社會上鞏固自己的政治地位。金正恩首度與文在寅舉行峰會時曾預告，金與正未來將在兩韓關係中擔任要角。勞動黨統一戰線部發言人5日發表談話時，也稱金與正為「總管對南韓事務的第一副部長」。而金與正13日便在聲明中表示，自己握有的權力來自於金正恩、黨和國家。

首爾專門研究北韓問題的「北韓大學」教授梁茂進認為，平壤當局透過身為白頭血統的金與正親自開口，傳達不能坐視有人觸犯北韓最高尊嚴的強烈訊息，而金與正也藉此展現自己的忠心，確保其政治地位。

針對金與正13日的談話，南韓青瓦台今（14日）晨緊急召開國家安全保障會議，商討對策。統一部稍早聲明指出，嚴肅看待眼下的兩韓情勢，也暗示北韓應遵守兩韓協議。國防部則表示，軍隊已經進入待命狀態，準備好面對所有狀況。

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