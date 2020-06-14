日火箭MOMO五號機發射失敗　升空1分鐘「引擎急停止」墜海畫面曝光

▲MOMO五號機全長10公尺，與去年7月發射的MOMO四號機一樣大。（圖／翻攝自「堀江貴文 ホリエモン」）

記者詹雅婷／編譯

日本民營公司星際科技公司今（14）清晨發射「MOMO五號機」火箭，但引擎在升空後約莫1分鐘後緊急停止，自11公里處空中向海面墜落，宣告任務失敗，如今墜海畫面也已曝光。這是該公司第五度發射火箭，但迄今只有2019年5月的「MOMO三號機」成功進入太空。

日本放送協會（NHK）報導，MOMO五號機今清晨當地5時15分（台灣時間清晨4時15分）於北海道大樹町發射場升空，隨著升空高度增加，MOMO五號機飛行軌跡逐漸傾斜，最終墜落距離發射點約4公里處的海面。根據星際科技公司（Interstellar Technologies）初步分析，MOMO五號機當時有來到11公里處。

MOMO五號機全長10公尺，與去年7月發射的MOMO四號機一樣大。事實上，MOMO五號機原定於今年1月試射，但因通訊設備出現問題延後發射日期，在更換新零件後，才於今天執行試射任務。

此次也是星際科技公司第五度發射火箭。回顧先前任務，MOMO一號機於2017年發射，因強度不足升空10公里便墜毀，MOMO二號機也沒有發射成功，但MOMO三號機成功打破前2次的失敗紀錄，在發射的第4分鐘就來到地表100公里的預設高度，順利進入太空，也是日本民間企業製造火箭首度進入太空。

不過，MOMO四號機與五號機均未完成任務，分別達到空中13公里處、11公里處後墜落。

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