遭控「入侵替代役宿舍」！王浩宇臉書被出征…500字還原始末：社會自有公評

▲遭控變裝進入替代役宿舍，王浩宇還原事件經過。（合成圖／記者黃彥傑攝、翻攝王浩宇臉書）



記者柯振中／綜合報導

高雄市議長許崑源6日晚間墜亡，當時桃園市議員王浩宇發文公布消息，意外遭到聲討，連帶著黑歷史也被爆料出來。對此，他13日出面澄清，外界爆料的「入侵替代役宿舍」一事並非真實，同時還原當時的事件經過，「相信這個社會自有公評。」

王浩宇引起網路聲討，國民黨議員詹江村立刻出面號召，聚集群眾一同前往王浩宇服務處「討公道」，到場抗議、砸雞蛋、撒冥紙，一度與警方發生衝突。

詹江村當時爆料，王浩宇長期霸凌學校老師、校長，又喬裝成學生進入校園，偷拍老師上課情形，被5度移送紀律委員會，曾假扮替代役，進入宿舍洗澡、還在PTT上發表過「跟13歲、16歲童性交」，同時附上照片證明身分，舉止令人髮指。其中的「替代役事件」又被大作文章，王浩宇臉書因此頻遭洗版，讓他不堪其擾，只能出面解釋事件的經過。

▲王浩宇在臉書公布「入侵替代役宿舍」的事件經過。（圖／翻攝王浩宇臉書）



王浩宇說明，他2年多前接到替代役的訊息，得知替代役宿舍有熱水不足的問題，導致寒流、冬天時役男只能洗冷水澡，或是等到凌晨，才有足夠的熱水可以洗，他為了解決這件事，在議會上質詢民政局相關議題，接著挑了某天寒流來臨時，從中壢到主任前往了解。

王浩宇提到，到了宿舍後，他與替代役管理幹部、宿舍管理員一同到浴室視察，他也特別挑了一間浴室事著洗澡，發現水的確相當冷，因此拍成影片，過了幾天質詢時，再將影片放出，告知民政局長「問題沒改善」。

「明明是一個關心市府弱勢員工的良善議題，卻被詹江村不斷操弄。」王浩宇指出，詹江村隨意抹黑，將事件始末扭曲，變成他入侵替代役宿舍洗澡，還加碼「變裝進入替代役宿舍」，但他到場時，不但有宿舍管理員、管理員幹部陪同，他與主任也身穿議員背心，根本沒有所謂的變裝。

王浩宇感嘆，這種事明明是議員該做的，卻不斷被抹黑，甚至被送入紀律委員會，「然後裡面還沒有綠黨議員可以幫我發聲，我真的覺得非常傻眼。」

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