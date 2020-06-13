「名嘴說藍綠黃白都討厭我」　王浩宇坦言：說不難過，是騙人的

▲王浩宇表示，「罷王」王對他最嚴重的指控：是他不關心中壢？（圖／翻攝自王浩宇臉書)

記者楊淑媛／桃園報導

面臨「罷王」事件、日前於臉書Po文指稱收到「二顆子彈」的桃園市議員王浩宇，於臉書表示，經警方循線追查，已確認子彈信件確實是由郵差投遞，該信件最早是從內湖被投入郵筒，並由郵差收集後寄往中壢，目前已組成專案小組調查中。相關案情，暫時不便透露。

▲王浩宇透露，警方查出「二顆子彈」寄出地點。（圖／翻攝自王浩宇臉書)

王浩宇表示，對於「自導自演」、「自己寄子彈給自己」等不實說法與謠言，因嚴重影響本人名譽，已委請律師收集證據，將於事後提告。(註：包含PTT八卦版、臉書等，目前已採證103篇，若留言者於12日晚上12點主動刪除，將不提告)。

針對「罷王」事件，網路出現「王浩宇下台啦！」、「真的是中壢之恥！」、「幹嘛自己寄子彈給自己？」…等留言，王浩宇於臉書坦言，說不會難過，是騙人的。過去一週，對我來說真的是驚濤駭浪，上禮拜五還在跑基層、發扇子，民眾的反應明明很好，幾天之內，好像中壢都與我為敵，網路上的難聽話、恐嚇威脅很多，連名嘴都說：藍綠黃白都討厭我。

▲臉書PO出那年，路口短講的照片。（圖／翻攝自王浩宇臉書)



王浩宇也在臉書PO出2012年前，他第一次站在路口短講的照片表示，那時候的麥克風小小的、喇叭的聲音也小小的，但他還是堅持在那邊講了一個下午。接著2014年，他一個人站在中壢街頭三百多天、風吹日曬雨淋，最後成為了全國最年輕的直轄市議員。上任後，小黨很小、力量薄弱，到為了真正改變中壢，加入民進黨，以及這兩天，對他最嚴重的指控：是他不關心中壢，也做出說明。

王浩宇說，在他擔任議員的10個會期內，他有9個會期的工作報告是全勤的，就算中壢有會勘、也都有到議會問政。臉書社群「我是中壢人」，每個月平均收到2000件的訊息，累積成大大小小的服務案件，至少有數百隻毛孩子透過我們找到回家的路，而實質的改善也看得到成績…因為，有太多的事情要努力。

王浩宇也強調，「你可以討厭我、可以不認同我的政治立場，但請不要說我不努力，作為一個議員，我真的盡力了。未來兩年的任期，我們還要一起努力。」

▲臉書PO出那年，路口短講的照片。（圖／翻攝自王浩宇臉書)