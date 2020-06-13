　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大嗎？」　6黑衣男赴服務處：請到高雄上香

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼6名黑衣人在3日下午前往梁文傑服務處，希望梁文傑能告到已故高雄市議長靈堂上香。（圖／畫面翻攝Google Map）

▲6名黑衣人在3日下午前往梁文傑服務處，希望梁文傑能夠到已故高雄市議長靈堂上香。（圖／畫面翻攝Google Map）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市已故議長許崑源，在6日罷韓投票結果出爐後，隨即發生墜樓身亡事件，當時民進黨台北市議員梁文傑在臉書轉PO死訊，並且表示「嚇死人，是賭很大嗎？」因此引發爭議。不過事後卻傳出，有6名黑衣男出現在梁文傑服務處，請梁文傑到高雄為許崑源上香事件。

梁文傑服務處在10日下午突然有6名黑衣人拜訪，指名要找市議員梁文傑，但服務處人員表達對方不在，6人便向服務處人員表達，希望梁議員可以到高雄替已故的高雄市議長許崑源上香，服務處人員則表示，對方說完就走，並沒有延伸後續事端。

警方指出，一群人在得知議員梁文傑並不在服務處內，只留下「希望議員可以到高雄，幫已故的高雄市議長許崑源拈香」，但一干人並沒有在場大呼小叫，僅是告知完後就離開。

服務處人員獲悉後，隨即告知梁文傑議員，也同步通知轄區大同分局，但因對方僅是提出要求，沒有恐嚇意味，所以梁文傑服務處人員未到派出所提吿，但警方獲報後將加強巡邏服務處周圍。

▲台北市議員梁文傑PO文談許崑源跳樓身亡，引起眾怒，雖然刪文，但仍被網友截圖。（圖／讀者提供）

▲台北市議員梁文傑PO文談許崑源跳樓身亡，引起眾怒，雖然刪文，但仍被網友截圖。（圖／讀者提供）

前高雄市長韓國瑜6日遭到市民以將近94萬票罷免成功，投票結果出爐後不久，就發生議長許崑源墜樓身亡事件，梁文傑在臉書轉PO死訊，並且表示「嚇死人，是賭很大嗎？」遭到網友留言灌爆。

梁文傑當時緊急刪文並於臉書上道歉表示，「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。」

►出國必囤！日本必買超綿洗臉泡泡～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
快訊／台中驚傳殺人棄屍！警上苗栗山區搜尋遺體
快訊／浙江油罐車爆炸增至9死112傷　消防徒手挖救！
梁文傑PO許崑源死訊「賭很大嗎？」　6黑衣男赴服務處：請到高
高中妹「肚爆凸」！挖出16cm粉水球一刺就破　醫：卵巢沒了
三重男遇警盤查躲遮雨棚！與警對峙開3槍…槍走火打到自己送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨嗆綠營「不尊重高雄市民」　市長補選需更充足時間

自付差額爭議有初步共識　行政院「樂觀看待」：會檢討價差極端醫材

遭控「入侵替代役宿舍」！王浩宇臉書被出征…500字還原始末：社會自有公評

梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大嗎？」　6黑衣男赴服務處：請到高雄上香

林楚茵還原黑衣人上門　他們說「梁文傑應該到高雄向許崑源上香」　

再酸陳時中「標準應一致」　陳佩琪：用這種態度防疫…換我來都行！

阿兵哥打靶竟找生存遊戲業者來教　中校廠長遭軍方法辦

朱立倫揭「內心有許多感慨」：台灣不為政治操作而操作會進步更快

王浩宇要當心了！「罷王總部」成立臉書　籲首波衝破5萬連署門檻

反送中週年民團隔空聲援香港　總統府：撐港人決心始終一致

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

秦昊媽媽被鍾麗緹婆婆猛誇「好年輕」！　 趁伊能靜不在…破壞減肥約定大吃一頓ＸＤ

國民黨嗆綠營「不尊重高雄市民」　市長補選需更充足時間

自付差額爭議有初步共識　行政院「樂觀看待」：會檢討價差極端醫材

遭控「入侵替代役宿舍」！王浩宇臉書被出征…500字還原始末：社會自有公評

梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大嗎？」　6黑衣男赴服務處：請到高雄上香

林楚茵還原黑衣人上門　他們說「梁文傑應該到高雄向許崑源上香」　

再酸陳時中「標準應一致」　陳佩琪：用這種態度防疫…換我來都行！

阿兵哥打靶竟找生存遊戲業者來教　中校廠長遭軍方法辦

朱立倫揭「內心有許多感慨」：台灣不為政治操作而操作會進步更快

王浩宇要當心了！「罷王總部」成立臉書　籲首波衝破5萬連署門檻

反送中週年民團隔空聲援香港　總統府：撐港人決心始終一致

中職／餅總一句話點醒　鄧志偉代打建功

中職／8支長打大勝桃猿　丘總：能得分要多得一點

WSBL／電信輕取台元　隊史第8次晉級冠軍賽

不斷更新／浙江油罐車爆炸10死117傷　消防徒手挖救！1人全身是血遭抬出

專訪／段鈞豪輪流接送大小S　「熙媛保護我」揭超罩同校情

「名嘴說藍綠黃白都討厭我」　王浩宇坦言：說不難過，是騙人的

國民黨嗆綠營「不尊重高雄市民」　市長補選需更充足時間

55歲生日被喊「仙女姐姐」！方文琳凍齡秘訣：享受獨處

中職／移防外野繳4成打擊率　陳傑憲勤練守備：還沒到最好

想識破「渣男伎倆」這8句話絕不能相信：我配不上你、是她主動的

政治熱門新聞

韓國瑜剛走！新聞局粉專照變菊市府彩帶高

王世堅一句神回　柯文哲當場笑了

韓粉送韓國瑜萬民傘　熱血教師：貪官才會收

張安樂讚許崑源和顏清標：最有骨氣

誇讚韓國瑜！陳水扁：未來市長要謝謝他

黃正忠宣布參選高雄市長補選　「我是真正有Guts的人！」

李雅靜投入高市長補選　李乾龍：總要推一個能贏的

楊明州任代理市長　以後早上8點開會

國民黨組發會被爆錯估40萬票　成反罷韓失利關鍵

即／高雄代理市長就職！韓國瑜不出席

看不下去！　高雄市議員表態爭取市長補選

楊明州上任代理市長　被問愛情摩天輪下一步

阿兵哥打靶找生存遊戲業者來教　中校遭軍方

對韓國瑜很失望！黃捷嘆：卸任還在散播仇恨

更多熱門

相關新聞

林楚茵還原黑衣人上門　他們說「梁文傑應該到高雄向許崑源上香」　

林楚茵還原黑衣人上門　他們說「梁文傑應該到高雄向許崑源上香」　

民進黨台北市議員梁文傑與民進黨立委林楚茵的聯合服務處，在10日下午突然有6名黑衣人拜訪，指明要找梁文傑到高雄替已故的高雄市議長許崑源的靈堂上香。對此，梁文傑妻子、民進黨立委林楚茵晚間接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時還原當時情況，她表示，當時黑衣人僅表明要找梁文傑，「並沒有要把人帶走」，目前警方已鎖定特定對象，仍在持續偵辦中。

6黑衣男找梁文傑：請到高雄為許崑源上香

6黑衣男找梁文傑：請到高雄為許崑源上香

國民黨組發會被爆錯估40萬票　成反罷韓失利關鍵

國民黨組發會被爆錯估40萬票　成反罷韓失利關鍵

張安樂讚許崑源和顏清標：最有骨氣

張安樂讚許崑源和顏清標：最有骨氣

大甲媽36執士被打傷！鄭銘坤：對方希望不要追究

大甲媽36執士被打傷！鄭銘坤：對方希望不要追究

關鍵字：

梁文傑許崑源黑衣人黑衣男罷韓韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

高雄校園上呼吸道群聚感染　新冠肺炎初檢出爐

被罵下面鬆　蕾菈黑底白字回應了

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

騎車遇暴雨…女友火速「換BMW大叔」

更多

最夯影音

更多
小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面