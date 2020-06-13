梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大嗎？」　6黑衣男赴服務處：請到高雄上香

▲6名黑衣人在3日下午前往梁文傑服務處，希望梁文傑能夠到已故高雄市議長靈堂上香。（圖／畫面翻攝Google Map）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市已故議長許崑源，在6日罷韓投票結果出爐後，隨即發生墜樓身亡事件，當時民進黨台北市議員梁文傑在臉書轉PO死訊，並且表示「嚇死人，是賭很大嗎？」因此引發爭議。不過事後卻傳出，有6名黑衣男出現在梁文傑服務處，請梁文傑到高雄為許崑源上香事件。

梁文傑服務處在10日下午突然有6名黑衣人拜訪，指名要找市議員梁文傑，但服務處人員表達對方不在，6人便向服務處人員表達，希望梁議員可以到高雄替已故的高雄市議長許崑源上香，服務處人員則表示，對方說完就走，並沒有延伸後續事端。

警方指出，一群人在得知議員梁文傑並不在服務處內，只留下「希望議員可以到高雄，幫已故的高雄市議長許崑源拈香」，但一干人並沒有在場大呼小叫，僅是告知完後就離開。

服務處人員獲悉後，隨即告知梁文傑議員，也同步通知轄區大同分局，但因對方僅是提出要求，沒有恐嚇意味，所以梁文傑服務處人員未到派出所提吿，但警方獲報後將加強巡邏服務處周圍。

▲台北市議員梁文傑PO文談許崑源跳樓身亡，引起眾怒，雖然刪文，但仍被網友截圖。（圖／讀者提供）



前高雄市長韓國瑜6日遭到市民以將近94萬票罷免成功，投票結果出爐後不久，就發生議長許崑源墜樓身亡事件，梁文傑在臉書轉PO死訊，並且表示「嚇死人，是賭很大嗎？」遭到網友留言灌爆。

梁文傑當時緊急刪文並於臉書上道歉表示，「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。」

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