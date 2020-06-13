林楚茵還原黑衣人上門　他們說「梁文傑應該到高雄向許崑源上香」　

▲6名黑衣人在3日下午前往梁文傑服務處，希望梁文傑能告到已故高雄市議長靈堂上香。（圖／畫面翻攝Google Map）



記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市議員梁文傑與民進黨立委林楚茵的聯合服務處，在10日下午突然有6名黑衣人拜訪，指明要找梁文傑到高雄替已故的高雄市議長許崑源的靈堂上香。對此，梁文傑妻子、民進黨立委林楚茵晚間接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時還原當時情況，她表示，當時黑衣人僅表明要找梁文傑，「並沒有要把人帶走」，目前警方已鎖定特定對象，仍在持續偵辦中。

許崑源6日墜樓逝世，梁文傑第一時間在臉書貼文「嚇死人，是有賭很大嗎？」遭網友留言灌爆，事後梁文傑雖火速刪文、三度道歉，仍被列為「報復性罷免」首要名單之一。

▲梁文傑日前臉書分享許崑源死訊，寫下「嚇死人，是有賭很大嗎」被罵翻。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝臉書）



梁文傑服務處在10日下午突然有6名黑衣人拜訪，指明要找梁文傑，但服務處人員表達梁文傑本人不在，6人隨後表示，希望梁文傑可以到許崑源的靈堂上香，服務處人員表明梁文傑本人不在服務處後，對方說完就走，並沒有延伸後續事端。

服務處人員獲悉後，隨即告知梁文傑，並同步通知轄區大同分局，但因對方僅是提出要求，沒有恐嚇意味，所以梁文傑服務處人員未到派出所提吿，但警方獲報後將加強巡邏服務處周圍。

林楚茵13日晚間接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，事情發生在這個禮拜三，當時幾位黑衣人進門後僅詢問梁文傑本人是否在服務處，這幾位黑衣人表示梁文傑應該到高雄向許崑源上香，並跟家屬及全國人民道歉，「並沒有要把人帶走」，，不過當時擔心家中長輩無法承受，因此沒有馬上報案。

林楚茵說，目前已鎖定特定對象，警方也已派員每日於服務出維護安全，警方上一回服務處遭撒冥紙後已加強巡邏，全案仍在繼續偵辦當中。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】