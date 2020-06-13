6黑衣男赴梁文傑服務處：請到高雄為許崑源上香

▲6名黑衣人10日下午前往梁文傑服務處，希望梁文傑能到已故高雄市議長許崑源的靈堂上香。（圖／畫面翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

民進黨台北市議員梁文傑服務處在10日下午突然有6名黑衣人拜訪，指明要找市議員梁文傑，但服務處人員表達對方不在，6人便向服務處人員表達，希望梁議員可以到高雄替已故的高雄市議長許崑源上香，服務處人員則表示，對方說完就走，並沒有延伸後續事端。

警方指出，6名黑衣人在當天走進服務處，服務處人員向其詢問有何事，一群人便說要找梁議員，最後得知議員梁文傑並不在服務處內，只留下「希望議員可以到高雄，幫已故的高雄市議長許崑源拈香」，但一干人並沒有在場大呼小叫，僅是告知完後就離開。

服務處人員獲悉後，隨即告知梁文傑議員，也同步通知轄區大同分局，但因對方僅是提出要求，沒有恐嚇意味，所以梁文傑服務處人員未到派出所提吿，但警方獲報後將加強巡邏服務處周圍。

許崑源6日墜樓逝世，梁文傑第一時間在臉書貼文「嚇死人，是有賭很大嗎？」遭網友留言灌爆。事後，梁文傑雖刪文、三度道歉，仍被列為「報復性罷免」首要名單之一。

▲市議員梁文傑（左）、高雄市已故議長許崑源（右）。（合成圖／記者李毓康攝、洪正達攝）

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