楊明州上任代理市長「1天當3天用」　被問愛情摩天輪？他這樣說…

▲高雄市代理市長楊明州就職 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

前高雄市長韓國瑜被解職後，由高雄市政府參事楊明州出任代理市長。13日早上10點舉行宣誓就職典禮，由行政院秘書長李孟諺監交，韓國瑜並無現身，楊明州致詞時提到，未來將把一天當三天用，同時也將恢復早上8點開晨會，辦公室回到四維行政中心，最後媒體也問到有關韓國瑜提出的摩天輪會不會延續？楊明州說不會中止評估。

▲高雄市代理市長楊明州就職，行政院秘書長李孟諺監交 。（圖／記者洪正達攝）



新任高雄代理市長楊明州，在高雄市政府服務36年，經歷豐富，13日宣誓就職典禮，正式上任，他致詞時提到，高雄市民不久前用行動證實，一個城市因人民而偉大，不久後，高雄市民要再次用他們的睿智決定高雄的未來，接下來在代理市長期間身負重責大任，不僅要面對防汛和防疫等工作的挑戰，也要安定目前狀況，讓市政推動順遂，這幾個月的時間要「一天當三天用」；另外他也提醒，鎖緊發條，不要讓我們的末梢神經麻痺了。

▲高雄市代理市長楊明州。（圖／記者洪正達攝）

楊明州也說，將於下周一(15日)上班日時發布各局處代理首長，也同時要恢復早上8點開晨會，楊明州說：「因為我幾十年來都是開晨會都是8點，這個也是我的習慣」，對於媒體發問恢復晨會有沒有針對韓市長？楊明州澄清：「我是一個文官、事務官，我只想把這個兩個月工作做好，用我以往的慣例，完全沒有什麼政治考量，在韓市長任內，我也當過他的秘書長，對於長官提拔，我們都會有份感恩之心，不會有什麼針對性。」

最後，他也表示，這兩個月將會在四維行政中心上班，鳳山行政中心就維持可讓市長有個歇息地方，或是開會作使用，個人認為他的幕僚群、副市長、秘書長、副秘書長，許多重要機關多在四維，因此將回到四維行政中心辦公。

而媒體詢問，有關韓國瑜之前提出的政策，像是外界熟知的摩天輪，會不會延續？楊明州也提到：「有一些政策比較長遠，我們會檢討進度，以及困難點在哪裡？我代理是兩個月，但是也不會中止評估，每個政策都有延續性，那市政建設每一任的市長都是一棒接一棒，那當然每一個市長行事風格會不一樣，這個是難免，但是我昨天有提到任何一項政策的推動，我們文官同仁要勇於承擔以外，我們也要保障我們的文官同仁的合法性，不要觸法，這是最重要的。」

時間對我們來說完全沒用！