海淀也爆1陽性！北京三區拉警報　官方：不排除續發病例可能

▲北京市較核心的城六區中，近日已有西城、豐台、海淀三大行政區出現本土確診病例。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

北京市繼連續三日通報共9例本土病例後，今天上午豐台區「新發地農產品批發市場」相關大規模篩檢結果出爐，除該地再新增45例咽拭子陽性外，另一海淀區的農貿批發市場，也出現1例陽性，是新發地確診病例的密切接觸者。

在此之下，北京連續56天本土無新增確診病例紀錄11日宣告中止後，目前已累計有西城區、豐台區、海淀區三大行政區相繼出現本土疫情。

▲ 北京疾控中心副主任龐星火。（資料圖／翻攝自北京市人民政府新聞發布會）

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火在今天上午的新聞發布會上坦言，「後續不排除出現續發病例的可能。 」她說，近日北京市已連續發現多例本地新冠肺炎確診病例，除昨日通報的1例病例劉某某有出京史外，其餘有6例病例，近2周無出京史，無境外人員、湖北人員接觸史。

龐星火表示，經流行病學調查，這些病例均有新發地農產品批發市場活動史，透過採集確診病例相關的外環境標本，有核酸檢測陽性報告；經初步判斷，這些病例可能接觸了市場中污染的環境、或接觸到了被感染的人員而傳染發病，後續不排除出現續發病例的可能。

她指出，6月12日，豐台區新發地市場發現40件環境陽性樣本，其餘農貿批發市場、大型超市均為陰性。另在對從業人員主動篩檢中，共有1940名北京的市場從業人員進行了核酸檢測，在新發地採集的517件樣品中，有45人咽拭子陽性，另在海淀一農貿市場中發現1例陽性，是1例新發地確診病例的密切接觸者。上述46人目前無臨床症狀，已納入嚴密管理和觀察中。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

▼確診病例多數與北京新發地市場有關。（圖／翻攝北京新發地市場網站）