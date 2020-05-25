防範「畢業典禮＝群聚」疑慮　高市府：符合中央規範不做限制

▲畢業季到來，衛生局長林立人說明畢業典禮相關疫情防治規定。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄從今年1月25日因應新冠肺炎疫情將指揮中心升為一級開設後，至今已滿4個月並無出現本土病例，在中央防疫作為逐步鬆綁的同時，外界都在關心即將到來的6月份畢業典禮或畢業旅行出現群聚的疑慮，衛生局長林立人表示，只要能配合中央制定的「防疫新生活運動」4大原則下，並不會多做限制。

林立人指出，中央頒布的4大原則中，只要在戶外舉辦的話，必須保持1公尺社交距離，室內則為1.5公尺，若無法維持則要配戴口罩，另一原則就是家長及外賓一但入場，都要「實名登記」，要進入會場前也要量體溫及消毒，若出現發燒及呼吸道症狀等就不能入場觀禮，尤其在場內要進行座位區隔，其中家長、外賓、學生，以及拍照等都要分開。

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對於人流管制，林立人也說，如果觀禮人數眾多，期望校方能保持場館總容納人數的一半為原則，不過若因場地限制上讓入場人數減少，或許可考慮戶外場地甚至承租較大型的場館，讓所有的畢業生都能參加，衛生局也會將此方針提供給教育局訂定相關措施。

▲市府舉辦新冠肺炎第21次防疫會議。（圖／記者洪正達攝）

另外，許多人關心的520開放室內場館的問題，林立人也說，因台灣已連續6週未出現本土病例，只要符合室內100人，戶外500人等人流管制外，以及中央的「防疫新生活運動」原則下，將會逐漸鬆綁人數限制，至於校園空間開放與否，待28日市府工作會議後再行決定。